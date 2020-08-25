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25 Ağustos 2020, Salı
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'dan Osario harekatı! Newton onu istiyor

Trabzonspor'dan Osario harekatı! Newton onu istiyor

Stoper transferi için gaza basan , Newton'un liste başı için atağa kalktı. 'nun istediği 2.5 milyon euro'luk bonservisi fazla bulan bordo-mavili ekip, 26 yaşındaki Venezuelalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Bordo-mavililerde gözler savunmaya yapılacak takviyelere çevrildi. Edgar Le, Eddie Newton'ın gözüne girdi ancak temsilcisi bu bölgeye mutlaka yeni isimler istiyor. İlk sırada yazan isim de Yordan Osoria. Venezuelalı oyuncunun ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. yönetimi 26 yaşındaki savunmacı için kulübünün belirlediği 2.5 milyon euro'yu şu aşamada yüksek buluyor. Bu sebeple oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.

PORTO YİNE GÖNDERECEK

Trabzonspor'un istediği geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Zenit'te geçirmişti. Sözleşmesi bitince Portekiz kulübüne geri döndü. Ancak Porto'nun yeni sezon kadrosunda da düşünülmeyen oyuncu yine gönderilecek. Bordo-mavililer de devreye girerek 1.86 boyundaki savunmacı için atağa kalktı. Yordan Osorio hem stoperde hem de ön liberoda görev yapabiliyor. Bu çeşitliliği sebebiyle teknik direktör Newton onu takımında görmek istiyor. mutlu sonla noktalanmasını bekliyor.

SÜRE İSTİYOR

Yordan Osorio geçtiğimiz sezonu Zenit'te geçirdi ancak istediği süreleri alamadı. 7 lig maçında 445 dakika şans buldu. 26 yaşındaki Venezuelalı stoper daha fazla oynayabileceği bir takıma transfer olmayı hedefliyor.

  1. 25.8.2020
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