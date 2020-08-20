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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Marcone pozitif çıktı

Marcone pozitif çıktı

Fırtına'nın almak için 'a teklif sunduğu İvan Marcone'ye kötü haber...

Fırtına'nın almak için 'a teklif sunduğu İvan Marcone'ye kötü haber... 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapılan açıklamada tecrübeli futbolcunun semptomları taşımadığı ancak izole şekilde tedavisine başlandığı kaydedildi. bu transferde yol alamamıştı.
  1. 20.8.2020
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