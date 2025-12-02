CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynandığı 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 20:04 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 20:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta geride kaldı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile heyecanın doruk noktasına ulaştığı haftanın VAR konuşmaları Merkez Hakem Kurulu tarafından yayınlandı. İşte derbideki çok tartışılan o pozisyonun konuşmaları...

14. HAFTA VAR KAYITLARI

Fenerbahçe-Galatasaray maçında iptal edilen golün VAR konuşması:

VAR: Şu an temas noktasını gösteriyorum.

Yasin Kol: Gördüm

VAR: Bir açıdan daha göstereceğim bekle.

Yasin Kol: Göster. Evet. Tamam Ali.

VAR: Devam edeceğim APP'yi göstereceğim Yasin devam et, devam et.

Çaykur Rizespor farklı turladı!
G.Saray'ın Lookman planı belli oldu!
DİĞER
Galatasaray'dan derbi sonrası Ademola Lookman bombası! İlk adım atıldı...
Başkan Erdoğan'dan vesayet artıklarına yeni Türkiye ayarı: "Zamanla hazmedeceksiniz"
Eryaman'da turlayan Keçiörengücü!
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Yasin Kol paylaşımı! G.Saray'dan Yasin Kol paylaşımı! 18:24
Mesut Özil'den Arda ve Kenan sözleri! Mesut Özil'den Arda ve Kenan sözleri! 17:34
Golden Boy 2025 sonuçları açıklandı! Golden Boy 2025 sonuçları açıklandı! 16:32
Beşiktaşlı o isim için ayrılık iddiası! Beşiktaşlı o isim için ayrılık iddiası! 16:30
Ziraat Türkiye Kupası'nda inanılmaz an! Ziraat Türkiye Kupası'nda inanılmaz an! 16:21
Ziraat Bankkart G.Saray'ı devirdi Ziraat Bankkart G.Saray'ı devirdi 15:52
Daha Eski
Beşiktaş'ta ayrılık! Beşiktaş'ta ayrılık! 15:51
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! 15:42
İstanbulspor yeni teknik direktörünü açıkladı İstanbulspor yeni teknik direktörünü açıkladı 15:33
Beşiktaş’ta Abraham defteri kapanıyor! Beşiktaş’ta Abraham defteri kapanıyor! 15:25
F.Bahçe'ye Onuralp'ten kötü haber F.Bahçe'ye Onuralp'ten kötü haber 15:16
Rafa kararını verdi! O takıma gitmek istiyor Rafa kararını verdi! O takıma gitmek istiyor 15:11