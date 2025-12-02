Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta geride kaldı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile heyecanın doruk noktasına ulaştığı haftanın VAR konuşmaları Merkez Hakem Kurulu tarafından yayınlandı. İşte derbideki çok tartışılan o pozisyonun konuşmaları...

14. HAFTA VAR KAYITLARI

Fenerbahçe-Galatasaray maçında iptal edilen golün VAR konuşması:

VAR: Şu an temas noktasını gösteriyorum.

Yasin Kol: Gördüm

VAR: Bir açıdan daha göstereceğim bekle.

Yasin Kol: Göster. Evet. Tamam Ali.

VAR: Devam edeceğim APP'yi göstereceğim Yasin devam et, devam et.