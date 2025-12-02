CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Rizespor-Pendikspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Rizespor-Pendikspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Çaykur Rizespor ile Atko Grup Pendikspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de alınan Kayserispor mağlubiyetinin ardından Karadeniz ekibinde İlhan Palut görevinden ayrılırken, Türkiye Kupası maçında nasıl reaksiyon vereceği merak ediliyor. 1. Lig'de zirvede yer alan İstanbul temsilcisi ise kritik eşleşmede kazanarak gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler özellikle, "Rizespor-Pendikspor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Rizespor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 10:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rizespor-Pendikspor MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda?

Rizespor-Pendikspor maçını canlı takip etmeki için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu, büyük heyecana sahne olacak bir mücadeleyi futbolseverlerin karşısına çıkarıyor. Çaykur Rizespor, sahasında 1. Lig'in lideri Atko Grup Pendikspor'u ağırlamaya hazırlanıyor. Süper Lig'de Kayserispor'a karşı alınan yenilginin ardından Teknik Direktör İlhan Palut ile yollarını ayıran Karadeniz ekibinin, kupa maçında nasıl bir tepki vereceği şimdiden merak konusu. Rizespor, hem moral bulmak hem de adını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkacak. Peki, Rizespor-Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RİZESPOR-PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda oynanacak Rizespor-Pendikspor maçı 2 Aralık Salı günü saat 18.00'de başlayacak.

RİZESPOR-PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Rizespor-Pendikspor maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

RİZESPOR-PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

KARADENİZ EKİBİ ÇIKIŞ ARIYOR

Süper Lig'de evinde oynadığı Kayserispor maçını 1-0 kaybeden ve Teknik Direktör İlhan Palut ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası maçında yaralarını sarmak istiyor. Zorlu maçta etkili bir performans gösterip çıkış arayan Karadeniz ekibi, 3 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor.

RİZESPOR-PENDİKSPOR MAÇI HAKEMİ

TFF, Çaykur Rizespor-Atko Grup Pendikspor maçı hakeminin Ömer Faruk Turtay olduğunu açıkladı. Turtay'ın yardımcılıklarını Yusuf Susuz ve Serdar Osman Akarsu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Onur Bingöl üstlenecek.

ASpor CANLI YAYIN

Üründül'den derbi sonrası dikkat çeken yorum!
Dünya derbideki o pozisyonu konuşuyor! Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi...
DİĞER
Fenerbahçe'den maç sonu Galatasaray'a gönderme: "Futbol ayakta oynanıyor"
Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha: MIDVOLGA-2 tankeri hedef alındı
Çakar'dan Yasin Kol'a flaş eleştiri!
Usta yazarlar dev maçı yorumladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Üründül'den derbi sonrası dikkat çeken yorum! Üründül'den derbi sonrası dikkat çeken yorum! 09:28
Dünya derbideki o pozisyonu konuşuyor! Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi... Dünya derbideki o pozisyonu konuşuyor! Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi... 09:26
Ankara Keçiörengücü-Kayserispor maçı detayları Ankara Keçiörengücü-Kayserispor maçı detayları 09:25
Çakar'dan Yasin Kol'a flaş eleştiri! Çakar'dan Yasin Kol'a flaş eleştiri! 09:01
Usta yazarlar dev maçı yorumladı! Usta yazarlar dev maçı yorumladı! 09:00
Muş SK-Konyaspor maçı detayları Muş SK-Konyaspor maçı detayları 08:58
Daha Eski
G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! 00:54
G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! 00:54
G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! 00:41
F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! 00:41
Buruk: Canımızı zor kurtardık Buruk: Canımızı zor kurtardık 00:41
Tedesco: Şakasına bir takım değil! Tedesco: Şakasına bir takım değil! 00:41