Juventus-Udinese MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda? Kenan Yıldız...

İtalya Kupası son 16 turunda futbolseverleri nefes kesen bir karşılaşma bekliyor. Juventus, Allianz Stadyumu'nda Udinese'yi ağırlayarak çeyrek final bileti için sahaya çıkacak. Son haftalarda yükselen bir grafik çizen Torino ekibi, Kenan Yıldız'ın önderliğinde üst üste 5 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Bu formunu kupaya da taşımak isteyen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Mücadelede hangi oyuncuların ilk 11'de görev alacağı merak edilirken, futbol tutkunları "Juventus-Udinese maçı canlı izle" aramalarını sürdürüyor. Peki, Juventus-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS-UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası son 16 turunda oynanacak Juventus-Udinese maçı 2 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

JUVENTUS-UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Udinese maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

JUVENTUS-UDINESE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners, Cabal; Zhegrova, Adzic; Openda

Udinese: Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Atta, Zemura; Bravo, Buksa

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus formasıyla sezona damga vurmayı sürdüren Kenan Yıldız,'ın Udinese ile oynanacak İtalya Kupası son 16 turu maçında yedek kulübesinde başlayacağı tahmin ediliyor. Luciano Spaletti yönetiminde bir yandan Serie A'da oynanacak Napoli maçını da düşünen Torino ekibinde milli futbolcunun dinlendirilmesi bekleniyor. Bu sezon Juventus formasıyla 21 maçta forma giyen Kenan Yıldız, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 7 asist yaptı.