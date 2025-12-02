CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Juventus-Udinese MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda? Kenan Yıldız...

Juventus-Udinese MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda? Kenan Yıldız...

İtalya Kupası son 16 turunda Juventus ile Udinese karşı karşıya gelecek. Kenan Yıldız önderliğinde son 5 maçını da kaybetmeyen Torino ekibi, güçlü rakibi karşısında da turu geçen taraf olmak istiyor. Luciano Spaletti yönetiminde etkili bir performans ortaya koyan Juventus, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Allianz Stadyumu'nda oynanacak zorlu maçta hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak edilirken, "Juventus-Udinese maçı canlı izle" konusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Juventus-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 14:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Juventus-Udinese MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman ve hangi kanalda? Kenan Yıldız...

Juventus-Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Kupası son 16 turunda futbolseverleri nefes kesen bir karşılaşma bekliyor. Juventus, Allianz Stadyumu'nda Udinese'yi ağırlayarak çeyrek final bileti için sahaya çıkacak. Son haftalarda yükselen bir grafik çizen Torino ekibi, Kenan Yıldız'ın önderliğinde üst üste 5 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Bu formunu kupaya da taşımak isteyen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Mücadelede hangi oyuncuların ilk 11'de görev alacağı merak edilirken, futbol tutkunları "Juventus-Udinese maçı canlı izle" aramalarını sürdürüyor. Peki, Juventus-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS-UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Kupası son 16 turunda oynanacak Juventus-Udinese maçı 2 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

JUVENTUS-UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus-Udinese maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

JUVENTUS-UDINESE MAÇI CANLI İZLE

JUVENTUS-UDINESE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners, Cabal; Zhegrova, Adzic; Openda

Udinese: Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Atta, Zemura; Bravo, Buksa

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus formasıyla sezona damga vurmayı sürdüren Kenan Yıldız,'ın Udinese ile oynanacak İtalya Kupası son 16 turu maçında yedek kulübesinde başlayacağı tahmin ediliyor. Luciano Spaletti yönetiminde bir yandan Serie A'da oynanacak Napoli maçını da düşünen Torino ekibinde milli futbolcunun dinlendirilmesi bekleniyor. Bu sezon Juventus formasıyla 21 maçta forma giyen Kenan Yıldız, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 7 asist yaptı.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'ın Lookman planı belli oldu!
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi!
DİĞER
Süper Lig'de şampiyonluk oranları derbi sonrası açıklandı! Favori takım...
Başkan Erdoğan'dan vesayet artıklarına yeni Türkiye ayarı: "Zamanla hazmedeceksiniz"
İşte Aslan'ın ocak bombası! Herkes Lookman'ı beklerken...
Duran Kolombiya'da manşetleri salladı! 'Sonsuza dek hatırlanacak'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Onuralp'ten kötü haber F.Bahçe'ye Onuralp'ten kötü haber 15:16
Rafa kararını verdi! O takıma gitmek istiyor Rafa kararını verdi! O takıma gitmek istiyor 15:11
Milli para sporculardan 218 madalya Milli para sporculardan 218 madalya 15:02
Konyaspor’dan Muş’ta net galibiyet! Konyaspor’dan Muş’ta net galibiyet! 14:56
Ferdi Kadıoğlu'na büyük onur Ferdi Kadıoğlu'na büyük onur 14:53
Juventus-Udinese maçı detayları Juventus-Udinese maçı detayları 14:49
Daha Eski
İşte Aslan'ın ocak bombası! Herkes Lookman'ı beklerken... İşte Aslan'ın ocak bombası! Herkes Lookman'ı beklerken... 14:37
Arda Turan: Pişman değilim Arda Turan: Pişman değilim 14:06
Barcelona-Atletico Madrid maçı detayları Barcelona-Atletico Madrid maçı detayları 13:08
Kazımcan'a çakmak atan taraftar gözaltına alındı Kazımcan'a çakmak atan taraftar gözaltına alındı 12:48
Newcastle United-Tottenham maçı detayları Newcastle United-Tottenham maçı detayları 12:32
Duran Kolombiya'da manşetleri salladı! 'Sonsuza dek hatırlanacak' Duran Kolombiya'da manşetleri salladı! 'Sonsuza dek hatırlanacak' 12:28