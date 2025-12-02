Fulham-Manchester City CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fulham-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında futbolseverler, Fulham ile Manchester City arasındaki kritik mücadeleyi heyecanla bekliyor. Craven Cottage'da sahne alacak karşılaşmada ev sahibi Fulham, Marco Silva yönetiminde ligde 17 puanla 15. sırada bulunuyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Manchester City ise Pep Guardiola önderliğinde sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefliyor. Ligde Arsenal'ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer alan Manchester City, kritik maçı kazanarak puan farkını kapatmayı ve zirve yarışında avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Peki, Fulham-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FULHAM-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında oynanacak Fulham-Manchester City maçı 2 Aralık Salı günü saat 22.30'da başlayacak.

FULHAM-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Craven Cottage'da oynanacak Fulham-Manchester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FULHAM-MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Iwobi, Berge; Wilson, King, Chukwueze; Jimenez

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Gvardiol, Dias, O'Reilly; Silva, Gonzalez, Cherki; Doku, Haaland, Foden