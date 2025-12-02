CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Fulham-Manchester City CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fulham-Manchester City CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Fulham ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Pep Guardiola yönetiminde sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Manchester ekibi, Arsenal'ın 5 puan arkasında 2. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda kazanarak rakibi ile puan farkını azaltmayı amaçlayan Manchester City, 17 puanla 15. sırada bulunan Marco Silva ve öğrencilerine karşı hata yapmak istemiyor. Futbolseverler merakla, "Fulham-Manchester City maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Fulham-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 11:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fulham-Manchester City CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fulham-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında futbolseverler, Fulham ile Manchester City arasındaki kritik mücadeleyi heyecanla bekliyor. Craven Cottage'da sahne alacak karşılaşmada ev sahibi Fulham, Marco Silva yönetiminde ligde 17 puanla 15. sırada bulunuyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Manchester City ise Pep Guardiola önderliğinde sezonu şampiyon olarak tamamlamayı hedefliyor. Ligde Arsenal'ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer alan Manchester City, kritik maçı kazanarak puan farkını kapatmayı ve zirve yarışında avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Peki, Fulham-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FULHAM-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında oynanacak Fulham-Manchester City maçı 2 Aralık Salı günü saat 22.30'da başlayacak.

FULHAM-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Craven Cottage'da oynanacak Fulham-Manchester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FULHAM-MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Iwobi, Berge; Wilson, King, Chukwueze; Jimenez

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Gvardiol, Dias, O'Reilly; Silva, Gonzalez, Cherki; Doku, Haaland, Foden

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'ın Lookman planı belli oldu!
G.Saray'dan derbi biter bitmez flaş hamle!
DİĞER
Milan Skriniar-Gabriel Sara pozisyonu dünyada gündem oldu! Premier Lig maçından örnek...
Asgari ücret maratonu başladı! Bakan Işıkhan açıkladı: Tüm tarafları masada görmek istiyoruz
F.Bahçe'nin golünden önce faul var mı? Trio ekibi yorumladı
Dev derbi dünya basınında geniş yer buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan derbi biter bitmez flaş hamle! G.Saray'dan derbi biter bitmez flaş hamle! 12:15
Lemina ve Semedo'dan dostluk mesajı Lemina ve Semedo'dan dostluk mesajı 11:48
Fulham-Manchester City maçı detayları Fulham-Manchester City maçı detayları 11:41
Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltında! Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltında! 11:21
Bournemouth-Everton maçı detayları Bournemouth-Everton maçı detayları 11:18
Nice’te skandal gece! Nice’te skandal gece! 11:00
Daha Eski
F.Bahçe'nin golünden önce faul var mı? Trio ekibi yorumladı F.Bahçe'nin golünden önce faul var mı? Trio ekibi yorumladı 10:52
Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçı detayları Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçı detayları 10:31
Alperen'in kariyer gecesi hüzünlü bitti Alperen'in kariyer gecesi hüzünlü bitti 10:28
Dev derbi dünya basınında geniş yer buldu! Dev derbi dünya basınında geniş yer buldu! 10:12
Rizespor-Pendikspor maçı detayları Rizespor-Pendikspor maçı detayları 10:01
Üründül'den derbi sonrası dikkat çeken yorum! Üründül'den derbi sonrası dikkat çeken yorum! 09:28