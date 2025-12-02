Ankara Keçiörengücü-Kayserispor CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Ankara Keçiörengücü-Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu, dikkat çekici bir mücadeleye sahne olacak. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında Süper Lig temsilcisi Zecorner Kayserispor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Yalçın Koşukavak yönetimindeki başkent ekibi, ligde son iki karşılaşmadan istediği sonuçları alamasa da kupada sürpriz bir galibiyetle adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Konuk ekip Kayserispor ise Radomir Dalovic önderliğinde çıkış arayışında. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Rizespor deplasmanında elde edilen kritik galibiyet, sarı-kırmızılılara önemli bir özgüven kazandırdı. Peki, Ankara Keçiörengücü-Kayerispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda oynanacak Ankara Keçiörengücü-Kayserispor maçı 2 Aralık Salı günü saat 15.30'da başlayacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Ankara Keçiörengücü-Kayserispor maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ankara Keçiörengücü-Kayserispor maçı hakeminin Fatih Tokail olduğunu açıkladı. Tokail'in yardımcılıklarını Emrah Ünal ve Mehmet Şengül yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliği ise Can Cengiz üstlenecek.