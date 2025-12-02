CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ankara Keçiörengücü-Kayserispor CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya gelecek. Yalçın Koşukavak yönetiminde 1. Lig'de mücadele eden başkent ekibi son 2 maçını da kazanamazken, zorlu maçta sürpriz bir galibiyete imza atmayı amaçlıyor. Radomir Dalovic ile son Süper Lig maçında Rizespor deplasmanında kritik bir galibiyet alan Kayseri temsilcisi ise kupada da turu geçen taraf olmayı hedefliyor. Futbolseverler merakla, "Ankara Keçiörengücü-Kayserispor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Ankara Keçiörengücü-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 09:25
Ankara Keçiörengücü-Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu, dikkat çekici bir mücadeleye sahne olacak. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, sahasında Süper Lig temsilcisi Zecorner Kayserispor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Yalçın Koşukavak yönetimindeki başkent ekibi, ligde son iki karşılaşmadan istediği sonuçları alamasa da kupada sürpriz bir galibiyetle adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Konuk ekip Kayserispor ise Radomir Dalovic önderliğinde çıkış arayışında. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Rizespor deplasmanında elde edilen kritik galibiyet, sarı-kırmızılılara önemli bir özgüven kazandırdı. Peki, Ankara Keçiörengücü-Kayerispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda oynanacak Ankara Keçiörengücü-Kayserispor maçı 2 Aralık Salı günü saat 15.30'da başlayacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Ankara Keçiörengücü-Kayserispor maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-KAYSERİSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ankara Keçiörengücü-Kayserispor maçı hakeminin Fatih Tokail olduğunu açıkladı. Tokail'in yardımcılıklarını Emrah Ünal ve Mehmet Şengül yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliği ise Can Cengiz üstlenecek.

Anasayfa
