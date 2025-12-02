CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bournemouth-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Bournemouth ile Everton karşı karşıya gelecek. Andoni Iraola yönetiminde son 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında kötü gidişe son vermek istiyor. Zorlu deplasmanda tekrar seri yakalamayı hedefleyen David Moyes ve öğrencileri ise 18 puanla 14. sırada yer alıyor. Futbolseverler merakla, "Bournemouth-Everton maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Bournemouth-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 11:18
Bournemouth-Everton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Bournemouth, taraftarı önünde Everton'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Andoni Iraola'nın yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, son 4 maçta yalnızca 1beraberlik alırken üç kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Öte yanda David Moyes yönetimindeki Everton cephesi bulunuyor. Ligde topladığı 18 puanla 14. sırada yer alan mavi-beyazlılar, zorlu deplasmanda galibiyet alarak yeniden bir çıkış serisi yakalamayı hedefliyor. Peki, Bournemouth-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOURNEMOUTH-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında oynanacak Bournemouth-Everton maçı 2 Aralık Salı günü saat 22.30'da başlayacak.

BOURNEMOUTH-EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Vitality Stadyumu'nda oynanacak Bournemouth-Everton maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BOURNEMOUTH-EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Diakite, Milosavljevic, Truffert; Adams, Scott; Semenyo, Kluivert, Adli; Kroupi

Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Alcaraz; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry

