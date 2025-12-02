Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Bournemouth, taraftarı önünde Everton'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Andoni Iraola'nın yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, son 4 maçta yalnızca 1beraberlik alırken üç kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Öte yanda David Moyes yönetimindeki Everton cephesi bulunuyor. Ligde topladığı 18 puanla 14. sırada yer alan mavi-beyazlılar, zorlu deplasmanda galibiyet alarak yeniden bir çıkış serisi yakalamayı hedefliyor. Peki, Bournemouth-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOURNEMOUTH-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında oynanacak Bournemouth-Everton maçı 2 Aralık Salı günü saat 22.30'da başlayacak.

BOURNEMOUTH-EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Vitality Stadyumu'nda oynanacak Bournemouth-Everton maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BOURNEMOUTH-EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Diakite, Milosavljevic, Truffert; Adams, Scott; Semenyo, Kluivert, Adli; Kroupi

Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Alcaraz; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry

