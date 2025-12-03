Bugünkü maçlar! 3 Aralık Çarşamba hangi maçlar var? Canlı yayın bilgileri

3 Aralık'ta hangi maçlar var? UEFA Avrupa kupaları, Premier League, Serie A, Bundesliga, La Liga, Türkiye Süper Lig ve TFF 1. Lig'de önemli mücadeleler ekrana geliyor. Bunun yanı sıra EuroLeague basketbol maçları ve voleybol müsabakaları da canlı yayınla izlenebilecek. Gün boyunca canlı yayın linkleri, kanal listeleri ve güncel skorlar maç saatlerine göre paylaşılmaya devam edecek. Sporseverler, akşam saatlerine yaklaşırken derbi ve kritik mücadelelere gözünü çevirdi. Peki, 3 Aralık Çarşamba günü hangi maçlar var? İşte detaylar...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün Türkiye Kupası, Premier Lig, LaLiga ve İskoçya Premier Lig'de futbol heyecanı yaşanıyor. Türkiye Kupası'nda birçok karşılaşma aynı anda başlarken, Avrupa liglerinde de kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor.

Türkiye Kupası'nda dokuz maç aynı gün oynanırken, akşam saatlerinde Trabzonspor-Vanspor mücadelesi öne çıkıyor. İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Chelsea ve Liverpool gibi devler sahne alacak. LaLiga'da Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanına çıkarken, İskoçya'da Celtic ve Aberdeen sahada olacak. Futbolseverleri heyecan dolu bir gün bekliyor.

BUGÜNÜN MAÇLARI 3 ARALIK ÇARŞAMBA

Türkiye Kupası Maçları

18:00 Karacabey Belediyespor – Kocaelispor

İstanbulspor – SMS Grup Sanayispor 18:30 Özbelan Sivasspor – Aliga Futbol

Beyoğlu Yeni Çarşı – Göztepe 20:30 Trabzonspor – Vanspor

İngiltere – Premier Lig

22:30 Arsenal – Brentford

İspanya – LaLiga

21:00 Athletic Bilbao – Real Madrid

İskoçya – Premier Lig

22:45 Aberdeen – St Mirren

