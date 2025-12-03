Bugünkü maçlar! 3 Aralık Çarşamba hangi maçlar var? Canlı yayın bilgileri

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Futbolseverler için heyecan dolu bir gün başlıyor! 3 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalar merak edilmeye başlandı. “Bugün hangi maçlar var?” ve “3 Aralık maç programı” aramaları yoğun şekilde yapılıyor. Süper Lig, La Liga, Premier League, NBA ve Avrupa kupalarında birçok önemli mücadele ekrana gelecek.

Giriş Tarihi: 26 Kasım 2025 Çarşamba 07:00 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 07:32
3 Aralık'ta hangi maçlar var? UEFA Avrupa kupaları, Premier League, Serie A, Bundesliga, La Liga, Türkiye Süper Lig ve TFF 1. Lig'de önemli mücadeleler ekrana geliyor. Bunun yanı sıra EuroLeague basketbol maçları ve voleybol müsabakaları da canlı yayınla izlenebilecek. Gün boyunca canlı yayın linkleri, kanal listeleri ve güncel skorlar maç saatlerine göre paylaşılmaya devam edecek. Sporseverler, akşam saatlerine yaklaşırken derbi ve kritik mücadelelere gözünü çevirdi. Peki, 3 Aralık Çarşamba günü hangi maçlar var? İşte detaylar...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün Türkiye Kupası, Premier Lig, LaLiga ve İskoçya Premier Lig'de futbol heyecanı yaşanıyor. Türkiye Kupası'nda birçok karşılaşma aynı anda başlarken, Avrupa liglerinde de kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor.

Türkiye Kupası'nda dokuz maç aynı gün oynanırken, akşam saatlerinde Trabzonspor-Vanspor mücadelesi öne çıkıyor. İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Chelsea ve Liverpool gibi devler sahne alacak. LaLiga'da Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanına çıkarken, İskoçya'da Celtic ve Aberdeen sahada olacak. Futbolseverleri heyecan dolu bir gün bekliyor.

BUGÜNÜN MAÇLARI 3 ARALIK ÇARŞAMBA

Türkiye Kupası Maçları

  • 18:00 Karacabey Belediyespor – Kocaelispor
  • 18:30 İstanbulspor – SMS Grup Sanayispor
  • 18:30 Özbelan Sivasspor – Aliga Futbol
  • 18:30 Muğlaspor – Si̇pay Bodrum FK
  • 18:30 İkas Eyüpspor – Çankaya FK
  • 18:30 Kahramanmaraşspor AŞ – BB Erzurumspor
  • 18:30 Esenler Erokspor – Misli.com.tr Karagümrük
  • 18:30 Beyoğlu Yeni Çarşı – Göztepe
  • 20:30 Trabzonspor – Vanspor

İngiltere – Premier Lig

  • 22:30 Arsenal – Brentford
  • 22:30 Brighton – Aston Villa
  • 22:30 Burnley – Crystal Palace
  • 22:30 Wolverhampton – Nottingham Forest
  • 22:45 Leeds United – Chelsea
  • 22:45 Liverpool – Sunderland

İspanya – LaLiga

  • 21:00 Athletic Bilbao – Real Madrid

İskoçya – Premier Lig

  • 22:45 Aberdeen – St Mirren
  • 22:45 Celtic – FC Dundee

