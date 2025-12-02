CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası bir paylaşım daha!

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası bir paylaşım daha!

Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe ile oynanan derbide Leroy Sane'nin golü sonrası Kazım Karataş'ın suratına isabet eden çakmakla ilgili paylaşım yaptı. Sarı kırmızılı kulüp paylaşımda "İnsanlık dışı görüntüler" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 23:04
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası bir paylaşım daha!

Kadıköy'de oynanan ve 1-1 berabere biten derbinin ardından Galatasaray'ın paylaşımları devam ediyor.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçen Galatasaray'da futbolcuların sevinci sırasında Fenerbahçe tribünlerinden atılan bir çakmak Kazımcan Karataş'ın gözünün hemen altına isabet etmişti.

Yerde kalan 22 yaşındaki futbolcu sağlık ekiplerinin tedavisi sonrası maça devam edebilmişti.

GALATASARAY'DAN BİR PAYLAŞIM DAHA

Sosyal medya hesabından debinin hakemi Yasin Kol ile ilgili bir tepki paylaşımı yapan Galatasaray'dan ikinci bir paylaşım geldi.

Sarı kırmızılı kulüp paylaşımında Kazımcan'a çakmak isabet eden o anları, "Leroy Sané'nin golünün ardından Kadıköy'de yaşanan insanlık dışı görüntüler!" ifadeleriyle yayınladı.

İşte o paylaşım:

Sakarya'da turlayan G.Birliği!
G.Saray'ın Lookman planı belli oldu!
DİĞER
Rafa Silva transferi için iddia! Sadece o takımı istiyor...
Başkan Erdoğan'dan vesayet artıklarına yeni Türkiye ayarı: "Zamanla hazmedeceksiniz"
G.Saray'dan Yasin Kol paylaşımı!
14. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Xabi Alonso'dan Arda eleştirilerine yanıt! Xabi Alonso'dan Arda eleştirilerine yanıt! 22:44
Fırtına'da kupa hazırlıkları tamam! Fırtına'da kupa hazırlıkları tamam! 22:38
Derbinin ardından sevkler açıklandı! Derbinin ardından sevkler açıklandı! 22:21
Nijerya açıkladı! Süper Lig'den 4 isim... Nijerya açıkladı! Süper Lig'den 4 isim... 22:15
G.Saray'da Samsunspor mesaisi başladı! G.Saray'da Samsunspor mesaisi başladı! 22:11
14. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:04
Daha Eski
Sakarya'da turlayan G.Birliği! Sakarya'da turlayan G.Birliği! 19:55
G.Saray'dan Yasin Kol paylaşımı! G.Saray'dan Yasin Kol paylaşımı! 18:24
Mesut Özil'den Arda ve Kenan sözleri! Mesut Özil'den Arda ve Kenan sözleri! 17:34
Golden Boy 2025 sonuçları açıklandı! Golden Boy 2025 sonuçları açıklandı! 16:32
Beşiktaşlı o isim için ayrılık iddiası! Beşiktaşlı o isim için ayrılık iddiası! 16:30
Ziraat Türkiye Kupası'nda inanılmaz an! Ziraat Türkiye Kupası'nda inanılmaz an! 16:21