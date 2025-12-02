Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası bir paylaşım daha!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kadıköy'de oynanan ve 1-1 berabere biten derbinin ardından Galatasaray'ın paylaşımları devam ediyor.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçen Galatasaray'da futbolcuların sevinci sırasında Fenerbahçe tribünlerinden atılan bir çakmak Kazımcan Karataş'ın gözünün hemen altına isabet etmişti.

Yerde kalan 22 yaşındaki futbolcu sağlık ekiplerinin tedavisi sonrası maça devam edebilmişti.

GALATASARAY'DAN BİR PAYLAŞIM DAHA

Sosyal medya hesabından debinin hakemi Yasin Kol ile ilgili bir tepki paylaşımı yapan Galatasaray'dan ikinci bir paylaşım geldi.

Sarı kırmızılı kulüp paylaşımında Kazımcan'a çakmak isabet eden o anları, "Leroy Sané'nin golünün ardından Kadıköy'de yaşanan insanlık dışı görüntüler!" ifadeleriyle yayınladı.

İşte o paylaşım: