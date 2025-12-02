CANLI SKOR ANA SAYFA
Barcelona-Atletico Madrid maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona-Atletico Madrid maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Real Madrid'in berabere kaldığı haftada liderliği tekrar geri alan Katalan ekibi, güçlü rakibi karşısında kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Diego Simeone ve öğrencileri ise yükselen form grafiklerini sürdürüp, puanını 34'e yükseltmeyi ve rakibi ile aynı puana sahip olmayı hedefliyor. Hansi Flick yönetiminde üst üste 2. şampiyonluğunu almayı hedefleyen Barcelona'da Lamine Yamal ve takım arkadaşlarının nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Peki, Barcelona-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 13:08
Barcelona-Atletico Madrid maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Barcelona-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 15. haftasında futbolseverler, dev bir randevuya tanıklık edecek: Barcelona, sahasında Atletico Madrid'i ağırlayacak. Real Madrid'in geçtiğimiz haftayı beraberlikle kapatmasının ardından liderliği yeniden ele geçiren Katalan ekibi, bu kritik maçta galip gelerek zirvedeki konumunu pekiştirmeyi amaçlıyor. Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid ise form grafiğini yukarı taşımaya kararlı. Rakibi karşısında alacağı puanlarla hem puanını 34'e çıkarmayı hem de Barcelona ile eşit duruma gelmeyi hedefleyen Madrid temsilcisi, zorlu deplasmanda 3 puan peşinde olacak. Peki, Barcelona-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 15. haftasında oynanacak Barcelona-Atletico Madrid maçı 2 Aralık Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Spotify Camp Nou'da oynanacak Barcelona-Atletico Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Garcia; Kounde, Garcia, Cubarsi, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski

Atletico Madrid: Oblak; Molina, Gimenez, Hancko, Ruggeri; Cardoso; Simeone, Barrios, Koke, Baena; Alvarez

