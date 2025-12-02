Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Derbi sonrası büyük sürpriz
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta geride kaldı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbi 1-1 sonuçlanırken şampiyonluk oranlarının son hali kamuoyuyla paylaşıldı. Zirvedeki tablo dikkat çekti. İşte o oranlar...
Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 14. haftası tamamlandı. Haftanın en çok beklenen karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Haftanın diğer maçlarında Beşiktaş, Fatih Karagümrük deplasmanında 2-0 kazanarak moral bulurken Trabzonspor ise Konyaspor karşısında geriye düştüğü maçı 3-1'lik skorla çevirmeyi başardı.
14. haftanın ardından açıklanan şampiyonluk oranlarında derbi sonucu ve Trabzonspor'un galibiyetine rağmen büyük bir değişiklik yaşanmaması futbolseverlerin dikkatini çekti.
