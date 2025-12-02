CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Derbi sonrası büyük sürpriz

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Derbi sonrası büyük sürpriz

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta geride kaldı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbi 1-1 sonuçlanırken şampiyonluk oranlarının son hali kamuoyuyla paylaşıldı. Zirvedeki tablo dikkat çekti. İşte o oranlar...

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 15:42
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Derbi sonrası büyük sürpriz

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 14. haftası tamamlandı. Haftanın en çok beklenen karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Derbi sonrası büyük sürpriz

Haftanın diğer maçlarında Beşiktaş, Fatih Karagümrük deplasmanında 2-0 kazanarak moral bulurken Trabzonspor ise Konyaspor karşısında geriye düştüğü maçı 3-1'lik skorla çevirmeyi başardı.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Derbi sonrası büyük sürpriz

14. haftanın ardından açıklanan şampiyonluk oranlarında derbi sonucu ve Trabzonspor'un galibiyetine rağmen büyük bir değişiklik yaşanmaması futbolseverlerin dikkatini çekti.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Derbi sonrası büyük sürpriz

Açıklanan son oranlara göre:

Beşiktaş (24 puanla 6. sırada): 80.00
Trabzonspor (31 puanla 3. sırada): 13.00
Fenerbahçe (32 puanla 2. sırada): 2.25
Galatasaray (33 puanla lider): 1.65

