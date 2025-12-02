CANLI SKOR ANA SAYFA
Xabi Alonso'dan Arda Güler eleştirilerine yanıt: Bellingham ile uyumsuz değil!

Xabi Alonso'dan Arda Güler eleştirilerine yanıt: Bellingham ile uyumsuz değil!

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, Arda Güler ile Jude Bellingham'ın uyumsuz olduğu yönündeki yorumlar hakkında konuştu. Başarılı teknik adam iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 22:44
Xabi Alonso'dan Arda Güler eleştirilerine yanıt: Bellingham ile uyumsuz değil!

Son 3 maçından da beraberlikle ayrılan ve liderlik koltuğunu Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso eleştiri oklarının hedefinde.

Barcelona'yı evinde 2-1 yenen ancak Atletico Madrid'e deplasmanda 5-2 kaybeden Real Madrid'de Alonso'nun yanı sıra milli yıldız Arda Güler de eleştirilerden nasibini aldı.

İspanyol basını, bir süredir gol katkısı yapamayan Arda'nın orta saha performansının düşüşte olduğu düşüncesinde.

XABI ALONSO'DAN ARDA ELEŞTİRİLERİNE YANIT

3 Aralık Çarşamba günü Athletic Bilbao ile karşılaşacak olan Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Alonso, Arda Güler eleştirilerine de yanıt verdi.

İspanyol teknik adam, Jude Bellingham ile Arda Güler'in uyumsuz olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirtirken iki ismin de performansından memnun olduğunu ve iki oyuncuyu da birlikte oynatmaya devam edeceğini söyledi.

İşte Alonso'nun açıklamaları:

"Barcelona ve Valencia maçlarının ardından şüpheleri olanlar muhtemelen bu soruyu sormazdı. Takım olarak o iki maçtan, o iyi gidişattan sonra oyunumuzda biraz kalite ve enerji kaybettik. Bundan tüm oyuncular etkilendi, hepimiz etkilendik. Ama Arda ve Bellingham birlikte oynayabilirler. Daha önce birlikte iyi oynadılar ve tekrar birlikte oynayacaklar."

