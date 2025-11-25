CANLI SKOR ANA SAYFA
Real Madrid'de kontrat gerilimi yükseliyor! Vinicius Junior...

Real Madrid’de kontrat gerilimi yükseliyor! Vinicius Junior...

Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior, teknik direktör Xabi Alonso ile yaşadığı sorunlar çözülmeden sözleşme yenilemeyeceğini kulüp başkanı Florentino Perez’e iletti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 09:53 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 10:00
Real Madrid’de kontrat gerilimi yükseliyor! Vinicius Junior...

Real Madrid'de Vinicius Junior, kulüp başkanı Florentino Perez'e sözleşmesini yenilemek istemediğini iletti.

İngiliz basınında yer alan habere göre Vinicius, teknik direktör Xabi Alonso ile yaşadığı sorunlar çözülmeden İspanyol ekibiyle yeni bir kontrat imzalamayacak.

Haberde, Brezilyalı futbolcunun 26 Ekim'de Barcelona'ya karşı oynanan maçın ikinci yarısında oyundan alınmasıyla ikili arasındaki gerginliğin başladığı kaydedildi.

Barcelona maçı sonrası sosyal medyada yayımladığı özür mesajında Perez'in adını geçiren Vinicius, Alonso'nun adını geçirmemişti.

25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.

