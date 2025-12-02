CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Muş SK-Konyaspor MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Muş SK-Konyaspor MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda Muş Spor Kulübü ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. 2. Lig ile Süper Lig ekiplerinin kozlarını paylaşacağı turda hata yapmak istemeyen takımlar, gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor. Özellikle Çağdaş Atan yönetiminde henüz galibiyet alamayan yeşil-beyazlılar, zorlu deplasmanda çıkış yakalamayı amaçlıyor. Öte yandan futbolseverler, "Muş Spor Kulübü-Konyaspor maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Muş Spor Kulübü-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 08:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Muş SK-Konyaspor MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Muş Spor Kulübü-Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda futbolseverleri heyecanlandıran bir karşılaşma sahne alacak. Muş Spor Kulübü, sahasında Süper Lig temsilcisi Tümosan Konyaspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. İki farklı ligin ekiplerini karşı karşıya getirecek bu mücadele, hem prestij hem de bir üst gruplara kalmak açısından büyük önem taşıyor. Ev sahibi Muş Spor Kulübü, taraftarının desteğini arkasına alarak sürpriz bir sonuca imza atmanın peşinde. Konyaspor cephesinde ise çıkış arayışı hakim. Peki, Muş Spor Kulübü-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MUŞ SPOR KULÜBÜ-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda oynanacak Muş Spor Kulübü-Konyaspor maçı 2 Aralık Salı günü saat 13.00'te başlayacak.

MUŞ SPOR KULÜBÜ-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Muş Şehir Stadyumu'nda oynanacak Muş Spor Kulübü-Konyaspor maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUŞ SPOR KULÜBÜ-KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE

ÇAĞDAŞ ATAN VE ÖĞRENCİLERİ ÇIKIŞ ARIYOR

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Muş deplasmanına konuk olacak Konyaspor'da Çağdaş Atan ve öğrencileri kötü gidişe son vermek istiyor. Recep Uçar sonrası göreve getirilen genç çalıştırıcı yeşil-beyazlı ekiple 3 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Yeni kulübüyle ilk galibiyetin almayı hedefleyen Çağdaş Atan, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor.

MUŞ SK-KONYASPOR MAÇI HAKEMİ

TFF tarafından yapılan açıklamada, Muş Spor Kulübü-Konyaspor maçı hakemi Ömer Faruk Gültekin oldu. Gültekin'in yardımcılıklarını Ömer Lütfü Aydın ve Emre Doğu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Berkay Ağış üstlenecek.

ASpor CANLI YAYIN

Üründül'den derbi sonrası dikkat çeken yorum!
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha: MIDVOLGA-2 tankeri hedef alındı
Çakar'dan Yasin Kol'a flaş eleştiri!
Usta yazarlar dev maçı yorumladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Üründül'den derbi sonrası dikkat çeken yorum! Üründül'den derbi sonrası dikkat çeken yorum! 09:28
Dünya derbideki o pozisyonu konuşuyor! Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi... Dünya derbideki o pozisyonu konuşuyor! Skriniar'ın Sara'ya müdahalesi... 09:26
Ankara Keçiörengücü-Kayserispor maçı detayları Ankara Keçiörengücü-Kayserispor maçı detayları 09:25
Çakar'dan Yasin Kol'a flaş eleştiri! Çakar'dan Yasin Kol'a flaş eleştiri! 09:01
Usta yazarlar dev maçı yorumladı! Usta yazarlar dev maçı yorumladı! 09:00
Muş SK-Konyaspor maçı detayları Muş SK-Konyaspor maçı detayları 08:58
Daha Eski
G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! 00:54
G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! G.Saray: Yüzündeki yara alnımızın akıdır! 00:54
G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! G.Saray: Ortada bir tiyatro oynanıyor! 00:41
F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a gönderme! 00:41
Buruk: Canımızı zor kurtardık Buruk: Canımızı zor kurtardık 00:41
Tedesco: Şakasına bir takım değil! Tedesco: Şakasına bir takım değil! 00:41