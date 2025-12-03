Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri iddiası! Ara transfer döneminde...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray derbisindeki performansı ile saç baş yolduran En-Nesyri ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Faslı futbolcu ile ara transfer döneminde yollarını ayıracağı öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'nin Faslı forveti En-Nesyri, son oynanan Galatasaray derbisi ile kredisini tüketti. Takvim'in haberine göre sarı lacivertli yönetimin, forvet hattında farklı arayışlara yöneleceği ve ocak transfer döneminde En-Nesyri ile yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.

28 yaşındaki futbolcu 7 tane derbi oynadı sarı-lacivertliler ile. Bunların 4'ü Galatasaray 3'ü Beşiktaş idi. Bu derbilerde En-Nesyri gol ve asist katkısı veremedi.

Faslı yıldız 2024'ün yazında Fenerbahçe'ye 19,5 milyon euro bonservisle İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'dan transfer olmuştu.

