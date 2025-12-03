Fenerbahçe'de flaş En-Nesyri iddiası! Ara transfer döneminde...

Galatasaray derbisindeki performansı ile saç baş yolduran En-Nesyri ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki Faslı futbolcu ile ara transfer döneminde yollarını ayıracağı öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe'nin Faslı forveti En-Nesyri, son oynanan Galatasaray derbisi ile kredisini tüketti. Takvim'in haberine göre sarı lacivertli yönetimin, forvet hattında farklı arayışlara yöneleceği ve ocak transfer döneminde En-Nesyri ile yolları ayırmayı planladığı öğrenildi.
28 yaşındaki futbolcu 7 tane derbi oynadı sarı-lacivertliler ile. Bunların 4'ü Galatasaray 3'ü Beşiktaş idi. Bu derbilerde En-Nesyri gol ve asist katkısı veremedi.
Faslı yıldız 2024'ün yazında Fenerbahçe'ye 19,5 milyon euro bonservisle İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'dan transfer olmuştu.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.