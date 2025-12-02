CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'a bir Nijeryalı daha! Lookman denmişti ancak...

Galatasaray'a bir Nijeryalı daha! Lookman denmişti ancak...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da ara transfer döneminin yaklaşmasına kısa bir süre kala çalışmalar hız kazandı. Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ı gündemine alan sarı-kırmızılıların bir başka Nijeryalı yıldızla daha ilgilendiği öne sürüldü. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 14:37
Galatasaray'a bir Nijeryalı daha! Lookman denmişti ancak...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'a bir Nijeryalı daha! Lookman denmişti ancak...

Sarı-lacivertlilerin 1 puan önünde liderliğini sürdüren Cimbom'da gözler transfere çevrildi.

Galatasaray'a bir Nijeryalı daha! Lookman denmişti ancak...

Yönetim, ocak ayında yapacağı takviyelerle yarıştığı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar sürdürmek istiyor.

Galatasaray'a bir Nijeryalı daha! Lookman denmişti ancak...

Bu doğrultuda ilk olarak gündemine Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman'ı alan sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'a bir Nijeryalı daha! Lookman denmişti ancak...

ONYEDIKA YENİDEN GÜNDEMDE

Footy-Africa'da yer alan habere göre Galatasaray, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika'yı yeniden gündemine aldı.

Galatasaray'a bir Nijeryalı daha! Lookman denmişti ancak...

TÜRKİYE'DEN BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Nijeryalı futbolcuya yakın bir kaynak, Footy-Africa'ya yaptığı açıklamada, "Evet, Galatasaray'ın ilgisi doğru, ancak şu anda onunla ilgilenen tek takım onlar değil. Aslında Türkiye'de onu isteyen tek takım da onlar değil. Galatasaray ve adını anmak istemediğim bir kulüp daha var, ancak onlar Türkiye'de ilk üçte yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a bir Nijeryalı daha! Lookman denmişti ancak...

İNGİLİZ KULÜPLERİ DE PEŞİNDE

Galatasaray dışında İngiltere'den de iki takımın Onyedika'yı istediği belirten kaynak, "Bunlardan biri geçen transfer döneminde peşindeydi ve şimdi tekrar peşinde. Takımlardan biri de yeni yükselen ve şu anda iyi iş çıkaran bir takım. Ne olacağını bilmiyorum ama tüm teklifler değerlendiriliyor. Büyük ölçüde kulübü Club Brugge'ün neleri kabul edeceğine bağlı. Brugge hem şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı hedeflediği için transfer etmesi zor olacak. Ancak, doğru miktarda bir teklif sunulursa transferine izin vereceklerinden eminim, ancak bu çok zor olacak." dedi.

Galatasaray'a bir Nijeryalı daha! Lookman denmişti ancak...

Nijeryalı futbolcu, yaz transfer döneminde de sarı-kırmızılıların gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Anasayfa
