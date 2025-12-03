CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'da Okan Buruk etkisi! Kadıköy'de yenilmiyor

Galatasaray'da Okan Buruk etkisi! Kadıköy'de yenilmiyor

Galatasaray'ın başına geçtiği günden bu yana Fenerbahçe ile deplasmanda 5 kez karşı karşıya gelen Okan Buruk, bu mücadelelerin 3'ünden galip ayrılırken 2'sinden beraberlikle döndü. Başarılı çalıştırıcı, Kadıköy'de ezeli rakibine henüz mağlup olmaması ile takdir topladı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Galatasaray'da Okan Buruk etkisi! Kadıköy'de yenilmiyor

G.Saray'da dördüncü senesini geçiren teknik direktör Okan Buruk, ezeli rakibi F.Bahçe'ye karşı deplasmanlarda büyük üstünlük kuruyor. Sarı-kırmızılılar başarılı çalıştırıcı yönetiminde 4 yılda 5 kez Kadıköy'e konuk olurken hiç yenilgi yüzü görmedi. G.Saray bu maçlardan 3 galibiyet çıkartırken iki kez berabere kaldı.

Galatasaray'da Okan Buruk etkisi! Kadıköy'de yenilmiyor

Önceki gün 90+5'te gelen golle bir puana razı olan sarı-kırmızılılar 7 eksiğe karşın 3 puanı son anlarda kaçırarak büyük bir üzüntü yaşadı. Eksikler yüzünden ilk 11 çıkarmakta zorlanan Okan Buruk, buna rağmen Kadıköy'e takımını en iyi oyun planıyla hazırladı.

Galatasaray'da Okan Buruk etkisi! Kadıköy'de yenilmiyor

Fotomaç'ta yer alan haberde, saha kenarında 12. oyuncu gibi hareket eden Buruk, oyuncularının konsantrasyonunu üst seviyede tuttuğu belirtildi. Sarı-kırmızılılar Okan Buruk öncesinde de ezeli rakibine karşı başarılı bir performans ortaya koymaya başlamıştı. İki takım arasında Kadıköy'deki son 10 maçta sadece bir kez yenilen Cimbom, 5 kez kazanırken 4 defa da berabere kaldı.

Galatasaray'da Okan Buruk etkisi! Kadıköy'de yenilmiyor

OSIMHEN ÇOK ÇALIŞTI

Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, F.Bahçe derbisinde çok çalıştı. İleride yalnız kalan başarılı futbolcu her fırsatta rakip savunmayı sırtında taşıdı ve indirdiği toplarla takım arkadaşlarını pozisyona sıktı. Osimhen ilk yarıda bir kafa vuruşunu dışarıya atarken ikinci yarıda ise şutunu Ederson köşeden çıkardı.

Galatasaray'da Okan Buruk etkisi! Kadıköy'de yenilmiyor

YUNUS'UN SÜRESİ ARTACAK

Geçirdiği ameliyatın ardından zorlu F.Bahçe derbisinin son anlarında oyuna dahil olan milil futbolcu Yunus Akgün, formasına kavuştu. Henüz 45 dakika oynayacak durumda olmayan Yunus'un durumunu yakından takip eden sarı-kırmızılılar, cuma günü Samsunspor karşısında milli yıldıza daha fazla süre verecek.

SON DAKİKA
