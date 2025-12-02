Golden Boy 2025 sonuçları açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Avrupa’nın en prestijli genç oyuncu ödülü Golden Boy 2025’te sonuçlar belli oldu. Fransız yıldız Desire Doue birinci olurken, milli oyuncumuz Arda Güler ikinci sırayı aldı. Bir diğer milli oyuncumuz Kenan Yıldız ise listeyi beşinci sırada tamamladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 16:32
Golden Boy 2025 oylamasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Avrupa'da yılın en iyi genç futbolcusuna verilen ödül için yapılan değerlendirmede zirve, Fransız yıldız Desire Doue'nin oldu. Genç oyuncu toplam 450 puan toplayarak listenin ilk sırasında yer aldı.

Milli yıldızlarımızdan Arda Güler, büyük bir başarıya imza atarak 163 puanla ikinci sırada yer aldı. Bir diğer milli futbolcumuz Kenan Yıldız ise 148 puanla beşinci sırada kendisine yer buldu.

Golden Boy 2025'in ilk 5 sıralaması şöyle oluştu:

Desire Doue (Fransa) – 450 puan

Arda Güler (Türkiye) – 163 puan

Pau Cubarsi (İspanya) – 161 puan

Dean Huijsen (İspanya) – 160 puan

Kenan Yıldız (Türkiye) – 148 puan

