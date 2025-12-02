Golden Boy 2025 sonuçları açıklandı! Arda Güler ve Kenan Yıldız...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Golden Boy 2025 oylamasının sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Avrupa'da yılın en iyi genç futbolcusuna verilen ödül için yapılan değerlendirmede zirve, Fransız yıldız Desire Doue'nin oldu. Genç oyuncu toplam 450 puan toplayarak listenin ilk sırasında yer aldı.

Milli yıldızlarımızdan Arda Güler, büyük bir başarıya imza atarak 163 puanla ikinci sırada yer aldı. Bir diğer milli futbolcumuz Kenan Yıldız ise 148 puanla beşinci sırada kendisine yer buldu.

Golden Boy 2025'in ilk 5 sıralaması şöyle oluştu:

Desire Doue (Fransa) – 450 puan

Arda Güler (Türkiye) – 163 puan

Pau Cubarsi (İspanya) – 161 puan

Dean Huijsen (İspanya) – 160 puan

Kenan Yıldız (Türkiye) – 148 puan