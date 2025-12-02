CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sakaryaspor-Gençlerbirliği CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sakaryaspor-Gençlerbirliği CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Sakaryaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Serhat Sütlü yönetiminde 1. Lig'de son 4 maçını da kazanamayan yeşil-siyahlılar, evinde oynayacağı maçta turu geçen taraf olmak istiyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Volkan Demirel ve öğrencileri ise Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Kritik karşılaşma öncesi futbolseverler, "Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 10:31
Sakaryaspor-Gençlerbirliği CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, iki köklü kulübü karşı karşıya getirecek heyecan dolu bir mücadeleye sahne oluyor. Sakaryaspor ile Gençlerbirliği, tur biletini kapmak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Serhat Sütlü yönetimindeki yeşil-siyahlılar, 1. Lig'de son 4 maçında galibiyet yüzü görmese de taraftarı önünde oynayacakları bu mücadelede kötü gidişatı sonlandırıp kupada yoluna devam etmeyi hedefliyor. Diğer yanda ise Volkan Demirel'in liderliğindeki Gençlerbirliği var. Kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'de geride kalan 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken 4 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Peki, Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAKARYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçı 2 Aralık Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

SAKARYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SAKARYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

SAKARYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sakaryaspor-Gençlerbirliği maçı hakeminin Emre Kargın olduğunu açıkladı. Kargın'ın yardımcılıklarını Kadir Akıllı ve Onur Gülter yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mehmet Terece üstlenecek.

