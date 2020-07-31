Kolbastılı kutlama
Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından futbolcuların maç sonrası soyunma odasında yer alan sevinçleri ve oynadıkları kolbastı oyununun görüntüsünü paylaştı.
Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından futbolcuların maç sonrası soyunma odasında yer alan sevinçleri ve oynadıkları kolbastı oyununun görüntüsünü paylaştı. Abdülkadir Ömür, Arda Akbulut ve Hüseyin Türkmen'in Ziraat Türkiye Kupası sevincini kolbastı oynayarak yaşadıkları görüntülerde yer aldı. Soyunma odasında büyük coşku yaşandı.
- 31.7.2020
- Şampiyonluk coşkusu tavan yaptı... Karagümrük'ü yaktılar!
- Açıklıyoruz! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi
- Bakasetas transferini yazdılar! Fenerbahçe ve Erol Bulut...
- Galatasaray'a istikrar abidesi! 20 milyon Euro'luk süper ön libero
- Yıldız isimle ilgili çarpıcı iddia! 'Kariyerini Barcelona öldürdü'
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kolbastılı kutlama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.