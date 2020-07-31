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31 Temmuz 2020, Cuma
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Kolbastılı kutlama

Kolbastılı kutlama

Bordo-mavili kulüp, hesaplarından futbolcuların maç sonrası soyunma odasında yer alan sevinçleri ve oynadıkları kolbastı oyununun görüntüsünü paylaştı.

Bordo-mavili kulüp, hesaplarından futbolcuların maç sonrası soyunma odasında yer alan sevinçleri ve oynadıkları kolbastı oyununun görüntüsünü paylaştı. Abdülkadir Ömür, Arda Akbulut ve Hüseyin Türkmen'in sevincini kolbastı oynayarak yaşadıkları görüntülerde yer aldı. Soyunma odasında büyük coşku yaşandı.

Trabzonspor'dan soyunma odasında kolbastı şov!

  1. 31.7.2020
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