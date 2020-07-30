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30 Temmuz 2020, Perşembe
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için geri sayım

Abdullah Avcı için geri sayım

yönetimi bugün bir araya gelecek. planlaması masaya yatırılacak. Kritik toplantı sonrasında ’nın resmen açıklanması bekleniyor.

Yönetim Kurulu bugün önemli bir zirve gerçekleştirecek. hazırlıklarının masaya yatırılacağı toplantının ana gündem maddesi ise teknik direktör konusu olacak. Önceki gün 'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimden bazı isimlerin katıldığı toplantıda ile bir araya gelinirken Avcı'nın yaptığı sunum bir kez de tüm yönetim kurulu üyelerinin önünde gözden geçirilecek. Son dakikada büyük bir değişiklik olmazsa tecrübeli teknik adamın isminin kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 3 YILLIK OLACAK
Avcı ile yapılacak sözleşmenin opsiyonlu 3 yıl olacağı kaydedildi. Öte yandan Avcı'nın yönetime verdiği ön raporda stoper ve orta sahaya takviye yapılmasının şart olduğunu vurguladığı belirtildi. mağlubiyetinin ardından Hüseyin Çimşir görevden ayrılmış ve ligdeki son maç ve Alanya ile oynanan maçına Eddie Newton çıkmıştı. İngiliz antrenörün, Avcı ile birlikte görevine devam edeceği ve yeni sezonda da yardımcı antrenör olarak kulübede yer alacağı ifade edildi.

Yunus Emre SEL

  1. 30.7.2020
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