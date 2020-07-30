Abdullah Avcı için geri sayım
Trabzonspor yönetimi bugün bir araya gelecek. Yeni sezon planlaması masaya yatırılacak. Kritik toplantı sonrasında Abdullah Avcı’nın resmen açıklanması bekleniyor.
Trabzonspor Yönetim Kurulu bugün önemli bir zirve gerçekleştirecek. Yeni sezon hazırlıklarının masaya yatırılacağı toplantının ana gündem maddesi ise teknik direktör konusu olacak. Önceki gün İstanbul'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimden bazı isimlerin katıldığı toplantıda Abdullah Avcı ile bir araya gelinirken Avcı'nın yaptığı sunum bir kez de tüm yönetim kurulu üyelerinin önünde gözden geçirilecek. Son dakikada büyük bir değişiklik olmazsa tecrübeli teknik adamın isminin kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ 3 YILLIK OLACAK
Avcı ile yapılacak sözleşmenin opsiyonlu 3 yıl olacağı kaydedildi. Öte yandan Avcı'nın yönetime verdiği ön raporda stoper ve orta sahaya takviye yapılmasının şart olduğunu vurguladığı belirtildi. Konyaspor mağlubiyetinin ardından Hüseyin Çimşir görevden ayrılmış ve ligdeki son maç ve Alanya ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçına Eddie Newton çıkmıştı. İngiliz antrenörün, Avcı ile birlikte görevine devam edeceği ve yeni sezonda da yardımcı antrenör olarak kulübede yer alacağı ifade edildi.
Yunus Emre SEL
- 30.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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