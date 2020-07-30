Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Karadeniz ekibi maça hızlı başlayan taraftı. Ataklarının sonucunu 25. dakikada Abdülkadir Ömür'ün attığı golle alan bordo-mavililer, devreyi de 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Fırtına, Sörloth'un 90+9. dakikada kaydettiği golle zaferini ilan etti: 2-0.



SÜPER KUPA'YA BİLET

Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'in rakibi oldu. Süper Lig şampiyonu Başakşehir ile Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor arasındaki TFF Süper Kupa maçı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirleyeceği tarihte oynanacak. Alanyaspor ise tarihindeki ilk büyük finalinde başarılı olamayarak ikincilikle yetindi. Akdeniz ekibi yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince kaderine razı oldu.



NWAKAEME RİSKE EDİLMEDİ

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Sakatlığı tam olarak geçmediği için ilk onbire alınmayan tecrübeli futbolcu, hücumda 'ihtiyaç olursa' diye yedek soyundu... Bordo-mavili takım son bölüme 1-0 önde girince teknik heyet, Nwakaeme'yi riske etmedi.



BEŞİKTAŞ'I YAKALADI

Trabzonspor, 15. kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Bordo-mavililer, böylece Galatasaray'ın 18 kezle en fazla şampiyonluk yaşadığı organizasyonda kupa sayısını 9'a çıkararak, en fazla kupa alan ikinci takım konumundaki Beşiktaş'ı yakaladı.



GUILHERME 11'E

Eddie Newton, Süper Lig'in son haftasında Kayserispor'u 2-1 yendikleri maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. İngiliz antrenör, Badou Ndiaye'yi yedeğe çekerken, Alanyaspor karşısında Guilherme'yi sahaya sürdü.