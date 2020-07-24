Trabzonspor deplasmanda zirvede!
Süper Lig 2019-20 sezonunun son haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacak Trabzonspor, rakibini mağlup etmesi halinde dış sahada kendi evinden daha fazla puan toplamış olacak.
Ligde 62 puanla 2. sırada bulunan bordo-mavililer, iç sahadaki 17 maçında 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan toplarken, dışarıdaki 16 maçında ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 30 puan elde etti. Dış sahada ligin en fazla puan kazanan takımı olan Karadeniz ekibi, iç saha puan sıralamasının ise 7. basamağında bulunuyor.
EN SON 9 SEZON ÖNCE
Fırtına, ligde deplasmanda iç sahadan daha fazla puanı en son 2010-11'de elde etmişti. Söz konusu sezonu 82 puanla 2. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, sahasında 40, deplasmanda ise 42 puanı hanesine yazdırmıştı.
FIRTINA GOL REKORU PEŞİNDE
Fırtına, ligin bitimine bir hafta kala kaydettiği 74 golle tarihinin en skorer üçüncü sezonuna ulaştı. Konya maçında 74'e ulaşarak 73 golle tamamladığı 2004-05'i geride bırakan Trabzonspor, 80 golle tarihinin en gollü dönemine ulaştığı 1994-95 ile 79 gollü 1995-96'dan sonra en skorer dönemini geçiriyor. Bordo-mavililer yarın beş ya da daha fazla gol bulması durumunda rekor kıracak.
- 24.7.2020
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