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28 Haziran 2020, Pazar
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’tan orta gibi taç

Novak’tan orta gibi taç

devinin sol beki , muhteşem performansına devam ediyor. 30 yaşındaki sol bek, takımının 3. dakikada bulduğu golde kullandığı taç atışıyla gündeme oturdu.

devinin sol beki , muhteşem performansına devam ediyor. 30 yaşındaki sol bek, takımının 3. dakikada bulduğu golde kullandığı taç atışıyla gündeme oturdu. Ceza sahasına orta açar gibi taç atışı kullanan Novak, topu 'a gönderdi. Norveçli yıldızın indirdiği topu Abdulkadir Parmak çevirdi, Sörloth harika bir şutla fileleri sarstı. Yapılan organizasyonun antrenmanda ekstra çalışıldığı öğrenildi.
  1. 28.6.2020
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