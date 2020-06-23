Ahmet Ağaoğlu'ndan Alanya açıklaması: "Yavşaklar, şampiyon mu olacaksınız?" dediler!

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Alanyaspor - Trabzonspor karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu konuştu.

Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı açıklamalardan önemli kesitler şu şekilde;

"Gergin bir maç oldu. Bu kadar gergin geçeceğini tahmin etmemiştim."

"Maça çıkarken Erol Bulut mavi tişört turuncu şeklinde bir giyim tarzı ile maça çıktı."

"Maç öncesinde Alanyaspor tarafından bit yavruları, yavşaklar şeklinde söylemlerde bulundular. TFF yöneticisi maçı terk etmek durumunda kaldı."

"Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Alanyaspor tarafından köpekler diye çıkıştılar. Babama bu hitap şekli hiç hoş değildi. Bende aynı sözleri iade ettim."

"ALANYASPORLULAR BİZE YAVŞAKSINIZ LAN SİZ! DİYE BAĞIRDILAR"

"Alanyasporlular bize bakarak "Yavşaksınız lan siz yavşaklar" diye bağırdılar."

"Alanya Başkanı bana siz benim abime küfür ettiniz dedi. Halbuki böyle bir durum yok. Alanya tarafından böyle bir söz çıkmış."

"Alanya Başkanı bana vurmaya kalktı demiş. Vurmaya kalksam burnun dibindeyim. Bizim de elimiz boş değil."

"Hasan Çavuşoğlu çıkmış alköllüydü ağzı leş gibi kokuyordu diyor. Benim ağzım koksa koksa anamın sütü kokar."

"Alanyaspor yöneticisi ile karşı karşıya geldik. Ne bakıyorsun dedim? Siz mi şampiyon olacaksınız lan yavşak herifler deyince ortalık karıştı."

"Alkollüydün demeleri üzerine uçağı durdurduk. Polisi çağırdım. Polis durup dururken alkol testi yapılmayacağını söyledi. 0.00 çıktı. Sadece soğuk suyla yüzümü yıkadım."

"Tam stattan çıkarken Annenizi bilmem ne yapayım dediler. Babayı bitirdiler anneye geçtiler. Orada film koptu."

"Alanyaspor müdürü bir Başakşehir hayranı çıktığı ortaya çıktı."

"TFF içerisinde farklı bir paralel yapılanma mı var?"

"MHK dün hakemlerle bir konuşma yapmış. Sakın sosyal medyaya kulak asmayın. Sizlerin performanslarınızdan memnunuz demiş. Biz bu durumu herkesin takdirine bırakıyoruz."

"BAŞAKŞEHİR MAÇINDAKİ NWAKEME POZİSYONU PENALTI MI DEĞİL Mİ?

"Hakemlerin performansından Merkez Hakem Kurulu Başkanı memnunsa ben bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Başakşehir-Trabzonspor maçında Nwakaeme'ye yapılan pozisyon penaltı değil mi?"

"Allah büyük. Allah'ın adaletinin elbet bir gün tecelli edeceğini bilen insanlarız. Bu ortamda çok rahat ve pervasızca hareket edeceğini düşünüyorsa insanlar, gerçekten yanılıyorlar. O adalet bir gün bir şekilde tecelli eder. "

"Trabzonspor'un şampiyonlukları, sıradan, altın tepside hediye edilmiş başarılar değildir. Trabzonspor, düzene baş kaldıran bir kulüptür. Trabzonspor, Anadolu devrimini, ihtilalini başlatan takımdır. Bulanık suda balık avlamaya çalışanlar dikkatli olsunlar. O suda tatlı su balıkları olduğu gibi, piranalar da olabilir. Dikkatli olsunlar. "

"CAMİADAN ÖZÜR DİLERİM, HOŞ DEĞİLDİ"

"Ben kendi adıma camiamdan, Trabzonspor taraftarlarından, hem de ülkemiz insanlarından özür diliyorum. Hoş değildi bu."

"Sarf ettiği ifadeler kendisini bağlar. Turuncu mavili kıyafetin kendisine yakıştığını söyleyebilirim. İmaj danışmanı var mı bilmiyorum ama tekstil, moda yönünden değerlendiriyorum." (Erol Bulut hakkında)

"Bir hafta önce ortaya koydukları maçla, bizim maç arasında büyük bir fark vardı. Umarım bu futbolunu genişletirler. "

"Dün akşam da bu sabah da söyledim Türk futbol aleminde Trabzonspor'un düşman olduğu hangi kulüp olduğunu sorsanız, herhalde sokaktaki 10 kişiden 9'u Fenerbahçe der. Fenerbahçe ile biz geçtiğimiz hafta kupa yarı final rövanş maçı oynadık. Fenerbahçe'nin mutlak kazanması gereken bir maçtı."

"Ali Koç da bunu ifade etti. Maçı kazanmak zorundaydı o takım ve en sıkıntılı olduğumuz kulüp. Gittik, sabah oteldeyiz. Ali Koç aradı, "Hoşgeldiniz, ihtiyacınız olan bir şey var mı?" dediler. Fenerbahçe'nin ilgi alanı ve ya ilgi sınırları içinde bir ihtiyacınız var mı? Dediler. Biz teşekkür ettik ama bu örftür, adettir. Kaldı ki 1.5 saat önce gittik stada 10 yönetici arkadaşımla birlikte. Orada, lobide çok güzel ağırladılar bizi, ikramlarda bulundular. Hatta bir ara Semih Özsoy "Başkanım maç başlayacak" dedi. Ve tribüne geçtik. Hatta biz orada dozu biraz kaçırmış olabiliriz. 23 sene sonra orada galibiyet almışız. Maç bitti, bütün yönetim kurulu bizi tebrik ettiler. "

"GENÇ TEKNİK DİREKTÖRLERİMİZİN ÖNÜNÜ AÇMALIYIZ"

"Genç teknik direktörlerimizin önünü açmalıyız. Hocamızı eleştirirken geldiği günden bu güne göstermiş olduğu performansı dikkate almalıyız. Özellikle pandemi sürecinden sonra 10 gün içerisinde 3 maç oynamışız 2 galibiyet, 1 beraberlik almışız."

UĞURCAN, NWAKAEME VE SOSA'NIN SAKATLIĞI HAKKINDA...

"Uğurcan'ın MR'ı daha gelmedi ama Ankaragücü maçında oynayamayabilir. Nwakaeme için 3 hafta dediler ama ben Galatasaray maçında oynayabileceğini düşünüyorum. Sosa bu hafta idmanlara çıkar, Ankaragücü maçında da süre alabilecek konuma gelecektir."