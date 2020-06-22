Trabzonspor'a maske sponsorluğundan 800 bin TL gelir! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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'a maske sponsorluğundan 800 bin TL gelir!

Trabzonspor'a maske sponsorluğundan 800 bin TL gelir!

'de şampiyonluk mücadelesi veren , Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ ile maske sponsorluğu konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. 'ta yer alan açıklamada, bordo-mavili kulübe anlaşma karşılığında 800 bin TL ve ödeneceği belirtildi.

Kulübü, kulübe maddi kaynak sağlayacak bir sponsorluk anlaşmasına daha imza attı. Bordo-mavili kulüp, Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ ile maske sponsorluğu konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada anlaşma detaylarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Misli ile 'Maske Sponsorluğu' ve reklam anlaşması hususunda anlaşma sağlanmıştır. Ertelenen 2019/20 sezonu sonuna kadar, Misli ile maske sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, Şirketimize, 800.000.-TL+ ödenecek.

  1. 22.06.2020
  2. Güncelleme: 22.06.2020 19:46
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