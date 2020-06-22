Trabzonspor'a maske sponsorluğundan 800 bin TL gelir!
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ ile maske sponsorluğu konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. KAP'ta yer alan açıklamada, bordo-mavili kulübe anlaşma karşılığında 800 bin TL ve KDV ödeneceği belirtildi.
Trabzonspor Kulübü, kulübe maddi kaynak sağlayacak bir sponsorluk anlaşmasına daha imza attı. Bordo-mavili kulüp, Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ ile maske sponsorluğu konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada anlaşma detaylarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:
Misli ile 'Maske Sponsorluğu' ve reklam anlaşması hususunda anlaşma sağlanmıştır. Ertelenen 2019/20 sezonu sonuna kadar, Misli ile maske sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, Şirketimize, 800.000.-TL+KDV ödenecek.
- 22.06.2020
- Güncelleme: 22.06.2020 19:46
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