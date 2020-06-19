Kanarya severler
Fırtına'nın lejyonerleri Alexander Sörloth ve Filip Novak, Fenerbahçe'yi boş geçmiyor. İki oyuncu, sarı- lacivertli takım ile oynadıkları son 3 maçta da fileleri havalandırarak zor bir grafiğe imza attı.
Sörloth, Fenerbahçe'yi Trabzon'da 2-1'lik skorlarla yendikleri lig ve kupa sınavlarında 1'er, deplasmandaki 3-1'lik zaferde ise 2 kez olmak üzere toplamda 4 kez fileleri havalandırırken, Novak üç karşılaşmada da 1'er gol atmayı başardı. Sörloth forvet olarak görevini yerine getirirken, Novak'ın bir sol bek olarak 3 maçta 3 gol atması şapka çıkarttırdı. Filip geçen sezon da Fenerbahçe'yi ligde 2-1 mağlup ettikleri maçta 1 gol atmıştı.
- 19.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kanarya severler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.