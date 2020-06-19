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19 Haziran 2020, Cuma
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Kanarya severler

Kanarya severler

Fırtına'nın lejyonerleri Alexander ve Novak, 'yi boş geçmiyor. İki oyuncu, sarı- lacivertli takım ile oynadıkları son 3 maçta da fileleri havalandırarak zor bir grafiğe imza attı.

, 'yi 'da 'lik skorlarla yendikleri lig ve kupa sınavlarında 1'er, deplasmandaki 3-1'lik zaferde ise 2 kez olmak üzere toplamda 4 kez fileleri havalandırırken, Novak üç karşılaşmada da 1'er gol atmayı başardı. Sörloth forvet olarak görevini yerine getirirken, Novak'ın bir sol bek olarak 3 maçta 3 gol atması şapka çıkarttırdı. geçen sezon da Fenerbahçe'yi ligde 2-1 mağlup ettikleri maçta 1 gol atmıştı.

  1. 19.6.2020
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