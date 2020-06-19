Sosa'dan Trabzonspor'a çifte müjde!
Sakatlığı iyiye giden kaptanın Alanya’ya götürülmesi bekleniyor. Sosa, başkanın ‘Artık imzaları atalım’ teklifine de ‘Şampiyon olalım o iş kolay’ yanıtını verdi.
Bordo-mavili ekipte, sakatlığı nedeniyle Göztepe ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyen Jose Sosa'dan iyi haber geldi. Sağlık kurulu, durumu iyiye giden tecrübeli futbolcunun bu hafta idmanlarda kendisini denemesine ve sıkıntı hissetmemesi halinde Alanyaspor maçının kadrosuna alınmasına onay verdi. Dün salonda çalışan Sosa'nın Alanya'ya götürülmesi ve tek devre de olsa oynaması bekleniyor. Arjantinli yıldız, yeni kontrata da yeşil ışığı yaktı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun geçtiğimiz günlerde bir görüşme yaparak, "Sen bizi bu kadar seviyorken biz seni istiyorken bu işi artık sonlandıralım" teklifine tangocunun olumlu yaklaşarak, "Hedeflerimize ulaşalım başkanım, sözleşme kolay" yanıtını verdiği bildirildi. Sosa ile imzalar en kötü lig sonunda atılacak.
- 19.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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