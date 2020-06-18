Trabzonspor'un Cenk Özkaçar transferini Ali Tandoğan duyurdu!

Gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un transferini Ali Tandoğan açıkladı.

Ajansspor'a konuşan Ali Tandoğan, "Trabzonspor'a Anıl Başaran transfer oldu. Aly Malle, Serdar Güncü ve Cenk Özkaçar'ın ismi Trabzonspor'la anılıyor.

Bir düzeltme yapmak istiyorum. Trabzonspor'a bu oyuncuları ben önermedim. Benden bu oyuncular hakkında bilgi aldılar, ben de fikrimi beyan ettim.

Trabzonspor'un scout ekibi var. Bizim böyle bir durumda çıkarımız söz konusu olamaz. Bu oyuncuların piyasaya bizler tarafından çıkması benim için büyük bir sevinç." dedi.

CENK ÖZKAÇAR VE TRABZONSPOR...

Cenk Özkaçar'ın Trabzonspor'la anlaştığını ifade eden Tandoğan, "Cenk Özkaçar çok genç bir oyuncu. Uzun vadede transfer olacağı takıma ve Türk futboluna katkı sağlayacaktır.'' dedi.

''3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDIĞINI DUYDUM''

Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Cenk Özkaçar için konuşan Ali Tandoğan, bordo-mavili takımın genç futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyduğunu söyledi.





CENK ÖZKAÇAR KİMDİR?

Futbola İzmir'de başlayan Cenk Özkaçar, 2000 yılında İzmir'de doğdu. Sol ayaklı stoper sahada fizik gücünü iyi kullanması ile de dikkat çekiyor. Bu sezon 9 maçta görev alan genç oyuncu, 469 dakika sahada kaldı.