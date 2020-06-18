Trabzonspor'un Cenk Özkaçar transferini Ali Tandoğan duyurdu! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
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'un transferini duyurdu!

Trabzonspor'un Cenk Özkaçar transferini Ali Tandoğan duyurdu!

yarı finalinde 'yi saf dışı bırakan çalışmalarına hız verdi. Bordo mavililer 'in dev kulüpleri ve Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu için bir süredir girişimlerini devam ettiriyordu. yaptığı açıklamada Trabzonspor'un 19 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyduğunu söyledi.

Gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarını sürdüren 'un transferini açıkladı.

Ajansspor'a konuşan Ali Tandoğan, "Trabzonspor'a Anıl Başaran oldu. Aly Malle, Serdar Güncü ve 'ın ismi Trabzonspor'la anılıyor.

Bir düzeltme yapmak istiyorum. Trabzonspor'a bu oyuncuları ben önermedim. Benden bu oyuncular hakkında bilgi aldılar, ben de fikrimi beyan ettim.

Trabzonspor'un scout ekibi var. Bizim böyle bir durumda çıkarımız söz konusu olamaz. Bu oyuncuların piyasaya bizler tarafından çıkması benim için büyük bir sevinç." dedi.

CENK ÖZKAÇAR VE TRABZONSPOR...
Cenk Özkaçar'ın Trabzonspor'la anlaştığını ifade eden Tandoğan, "Cenk Özkaçar çok genç bir oyuncu. Uzun vadede transfer olacağı takıma ve Türk futboluna katkı sağlayacaktır.'' dedi.

''3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDIĞINI DUYDUM''
Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Cenk Özkaçar için konuşan Ali Tandoğan, bordo-mavili takımın genç futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyduğunu söyledi.

CENK ÖZKAÇAR KİMDİR?
Futbola 'de başlayan Cenk Özkaçar, 2000 yılında İzmir'de doğdu. Sol ayaklı stoper sahada fizik gücünü iyi kullanması ile de dikkat çekiyor. Bu sezon 9 maçta görev alan genç oyuncu, 469 dakika sahada kaldı.

  1. 18.06.2020
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