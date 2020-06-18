Trabzonspor'un Cenk Özkaçar transferini Ali Tandoğan duyurdu!
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Trabzonspor transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo mavililer Süper Lig'in dev kulüpleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Cenk Özkaçar için bir süredir girişimlerini devam ettiriyordu. Ali Tandoğan yaptığı açıklamada Trabzonspor'un 19 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyduğunu söyledi.
Gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un transferini Ali Tandoğan açıkladı.
Ajansspor'a konuşan Ali Tandoğan, "Trabzonspor'a Anıl Başaran transfer oldu. Aly Malle, Serdar Güncü ve Cenk Özkaçar'ın ismi Trabzonspor'la anılıyor.
Bir düzeltme yapmak istiyorum. Trabzonspor'a bu oyuncuları ben önermedim. Benden bu oyuncular hakkında bilgi aldılar, ben de fikrimi beyan ettim.
Trabzonspor'un scout ekibi var. Bizim böyle bir durumda çıkarımız söz konusu olamaz. Bu oyuncuların piyasaya bizler tarafından çıkması benim için büyük bir sevinç." dedi.
CENK ÖZKAÇAR VE TRABZONSPOR...
Cenk Özkaçar'ın Trabzonspor'la anlaştığını ifade eden Tandoğan, "Cenk Özkaçar çok genç bir oyuncu. Uzun vadede transfer olacağı takıma ve Türk futboluna katkı sağlayacaktır.'' dedi.
''3 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDIĞINI DUYDUM''
Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Cenk Özkaçar için konuşan Ali Tandoğan, bordo-mavili takımın genç futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyduğunu söyledi.
CENK ÖZKAÇAR KİMDİR?
Futbola İzmir'de başlayan Cenk Özkaçar, 2000 yılında İzmir'de doğdu. Sol ayaklı stoper sahada fizik gücünü iyi kullanması ile de dikkat çekiyor. Bu sezon 9 maçta görev alan genç oyuncu, 469 dakika sahada kaldı.
- 18.06.2020
- Domagoj Vida gerçeği yıllar sonra ortaya çıktı! Beşiktaş'a 3 milyon euro...
- Son dakika: Fenerbahçe'de Max Kruse sözleşmesini feshetti!
- 2020 Kurban bayramı ne zaman? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar?
- Ahmet Nur Çebi açıkladı! Mehmet Ekşi ile anlaşmak üzereyiz
- Premier Lig'de corona virüsü kabusu! O isim 7 gün...
- Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! 3 yıllık sözleşme
- Galatasaray'da son durum ne? Sıcak gelişme ve karar...
- Beşiktaş'ın gözdesine Galatasaray kancayı attı! Transfer...
- Maç sonu koridor karıştı! Emre Belözoğlu ve Cüneyt Çakır...
- Emre Belözoğlu ilk kez konuştu! Deniz Türüç değişikliğini kim yaptı?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'un Cenk Özkaçar transferini Ali Tandoğan duyurdu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.