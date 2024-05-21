BİM AKTÜEL KATALOG 21 MAYIS | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 21 MAYIS | Bim'de bu Salı bakliyat çeşitleri, süt ve süt ürünleri, atıştırmalık, deterjan, kişisel bakım malzemeleri ve makyaj malzemeleri indirimlerle satışa çıkıyor. Binlerce ürünü piyasadaki birçok satıcıdan daha uygun fiyatlarla satışa koyan BİM, aktüel ürünleriyle müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. İşte BİM'in 21 Mayıs Salı tarihli aktüel ürünler kataloğu...

21 MAYIS SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Yarım Yağlı Yoğurt Dost 5 kg: 147,50 TL

Laktozsuz Yoğurt Dost 7501 gr: 28,50 TL

Az Yağlı Bidon Yoğurt Dost 2 kg: 59,50 TL

%20 Bitkisel Yağlı Krema Dost 200 ml: 13,50 TL

Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri Aknaz 1000 g: 184,50 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri Aknaz 1500 gr: 255,00 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Binvezir 1000 gr: 220,00 TL