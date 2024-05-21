Haberler Haberler BİM AKTÜEL KATALOG 21 MAYIS | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 21 MAYIS | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 21 Mayıs Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 09:34 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 09:40
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BİM AKTÜEL KATALOG 21 MAYIS | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 21 MAYIS | Bim'de bu Salı bakliyat çeşitleri, süt ve süt ürünleri, atıştırmalık, deterjan, kişisel bakım malzemeleri ve makyaj malzemeleri indirimlerle satışa çıkıyor. Binlerce ürünü piyasadaki birçok satıcıdan daha uygun fiyatlarla satışa koyan BİM, aktüel ürünleriyle müşterilerini sevindirmeye devam ediyor. İşte BİM'in 21 Mayıs Salı tarihli aktüel ürünler kataloğu...

21 MAYIS SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • Yarım Yağlı Yoğurt Dost 5 kg: 147,50 TL
  • Laktozsuz Yoğurt Dost 7501 gr: 28,50 TL
  • Az Yağlı Bidon Yoğurt Dost 2 kg: 59,50 TL
  • %20 Bitkisel Yağlı Krema Dost 200 ml: 13,50 TL
  • Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri Aknaz 1000 g: 184,50 TL
  • Yarım Yağlı Tost Peyniri Aknaz 1500 gr: 255,00 TL
  • Tam Yağlı Taze Kaşar Binvezir 1000 gr: 220,00 TL

  • Gurme 5'li Paket Soya Soslu Noodle Indomie 400 gr: 54,00 TL
  • Riviera Zeytinyağı Sırım 1 lt: 245,00 TL
  • Naturel Sızma Zeytinyağı Sırım 500 ml: 145,00 TL
  • 3'lü Puding Çeşitleri Dr. Oetker 3x80 gr: 33,00 TL
  • Lavaş Ekmek Unlüx 540 gr 20 cm: 24,75 TL

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