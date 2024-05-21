EKPSS SONUÇ EKRANI 2024 | ÖSYM EKPSS kura ne zaman? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

EKPSS KURA SONUÇLARI 2024 | Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın 28 Nisan'da yapılmasının ardından kura çekimi süreci de tamamlandı. ÖSYM AİS ekranından yapılan başvuruların 21 Mayıs Salı günü sona ermesiyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adaylar kura sonuçları hakkında araştırmalara başladı. Peki ÖSYM EKPSS kura ne zaman? Sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

ÖSYM EKPSS KURA NE ZAMAN?

ÖSYM başvuru ve sınav takvimi kapsamında EKPSS kurasına başvurular 6-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında alındı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında EKPSS sonuçları için de tarih belli oldu.

ÖSYM EKPSS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, EKPSS sonuçları, 23 Mayıs'ta açıklanacak ve 4 yıl geçerli olacak.

EKPSS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, EKPSS sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacak.

2024 EKPSS KURA BAŞVURUSUNDA ENGEL ORANI KAÇ OLMALI?

EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabilecektir.

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.