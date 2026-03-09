Espanyol Barcelona - Real Oviedo maçı canlı anlatım...

RCD Espanyol, 2026 yılında ligdeki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Katalan temsilcisi, La Liga mücadelesinde Pazartesi akşamı kendi sahasında Real Oviedo ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merak ettiği "Espanyol – Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtı da belli oldu. Peki, Espanyol Barcelona - Real Oviedo maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ESPANYOL - REAL OVIEDO MAÇI NE ZAMAN?

RCD Espanyol ile Real Oviedo arasında oynanacak karşılaşma, İspanya La Liga kapsamında 9 Mart 2026 Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

MAÇ SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisine göre Espanyol – Real Oviedo maçı S Sport Plus platformundan canlı olarak yayınlanacak.

CANLI MAÇ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

MUHTEMEL 11

Espanyol muhtemel ilk 11'i: Dmitrovic, El Hilali, Calero, Cabrera, Romero, Lozano, Zarate, Dolan, Terrats, Milla, K Garcia

Real Oviedo'nun muhtemel ilk 11'i: Escandell, Vidal, Carmo, Calvo, Lopez, Fonseca, Sibo, Hassan, Reina, Chaira, Vinas