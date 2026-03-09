CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında İkas Eyüpspor, Kocaelispor'u evinde ağırlıyor. Heyecan dolu bu maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 15:54
İkas Eyüpspor-Kocaelispor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında İkas Eyüpspor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Eyüpspor, kendi evinde Kocaelispor'u ağırlıyor. Heyecan dolu maç Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanıyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İŞTE İKAS EYÜPSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI 11'LERİ:

İkas Eyüpspor: Jankat, Onguene, Bedirhan, Umut Meraş, Talha, Taşkın, Emre Akbaba, Baran Ali, Pintor, Angel Torres, Umut Bozok.

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Show, Linetty, Agyei, Churlinov, Serdar Dursun.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Maç TSİ: 16.00'da başladı. Karşılaşmayı beIN SPORTS 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

