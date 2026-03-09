İkas Eyüpspor-Kocaelispor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında İkas Eyüpspor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Eyüpspor, kendi evinde Kocaelispor'u ağırlıyor. Heyecan dolu maç Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanıyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İŞTE İKAS EYÜPSPOR-KOCAELİSPOR MAÇI 11'LERİ:

İkas Eyüpspor: Jankat, Onguene, Bedirhan, Umut Meraş, Talha, Taşkın, Emre Akbaba, Baran Ali, Pintor, Angel Torres, Umut Bozok.

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Show, Linetty, Agyei, Churlinov, Serdar Dursun.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Maç TSİ: 16.00'da başladı. Karşılaşmayı beIN SPORTS 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.