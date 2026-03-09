Galatasaray'da Davinson Sanchez: Hiçbir bahanemiz yok!

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool karşılaşması öncesinde basın toplantısında konuştu. Sanchez'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİYİZ"

Özel bir Şampiyonlar Ligi maçı olacak. Avrupa'nın ve dünyanın en iyi kulüpleri burada. Bizler dünyanın en iyilerinden biriyiz. Kariyerimde bu tarz çok maça çıktı. Liverpool, kulüp olarak maçları özel kılıyor. İlk maç daha kapalı olacak. Kim daha çok risk alacak.

"GALATASARAY İÇİN..."

Bir Şampiyonlar Ligi maçı. Takıma yardımcı olmak istiyorum. Galatasaray için elimden geleni yapmak istiyorum. Tüm deneyimimizi ortaya koymamız lazım. Bu maçlara çok çıktım ama bunlardan gelen deneyimimi sahaya yansıtmam, oyuna odaklanmam gerekiyor. Bunların sonucunda takıma maksimum yardımı yapacağım.

"HİÇBİR BAHANEMİZ YOK"

Birinci hedefimiz üstünlük sağlamak. Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. İnişleri çıkışları olsa da iyi bir takım. Ligde şampiyon olma şansları imkansız gibi bir şey. Hedefleri Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Biz de Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyip lig ve kupayı kazanmak. Bu 11. Şampiyonlar Ligi maçımız olacak. Futbolcularımızla beraber ne kadar emek sarf ettiğimizi ve burada ne kadar mutlu olduğumuzu gösteriyoruz. 3 günde bir maç oynuyoruz. Hiçbir bahanemiz yok. Kendi stadımızda, taraftarımızla birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Önemli bir tecrübemiz var. Tek hedefimiz ikinci maç öncesi kazanıp avantaj elde etmek.