CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için transferde şok hamle!

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için transferde şok hamle!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla tüm dünyada büyük bir hayranlıkla izlenen Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Futbolcu için son olarak Avrupa devinin devreye girdiği öğrenildi. Nijeryalı yıldızı, sarı-kırmızılı camianın oldukça yakından tanıdığı o ismin takımına getirmek istediği aktarıldı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 12:56
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için transferde şok hamle!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için transferde şok hamle!

Nijeryalı forvet, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği başarılı performansla yıldızın parlatmaya devam ediyor.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için transferde şok hamle!

Son olarak Beşiktaş derbisinde attığı golle takımını galibiyete taşıyan yıldız futbolcu, şimdiden transferin odağı haline geldi.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için transferde şok hamle!

Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona ve Bayern Münih gibi devler, Osimhen'in yaz transfer döneminde kadrolarına katmak için kollarını sıvadı.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için transferde şok hamle!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için transferde şok hamle!

Özbek, Osimhen'in sözleşmesindeki serbest kalma maddesi olduğu iddialarıyla ilgili de konuştu.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için transferde şok hamle!

Dursun Özbek konuyla ilgili, "Osimhen'in sözleşmesinde çıkış maddesi yok. Son derece başarılı ve Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek futbolcu. Belki transfer ettiğimiz gün miktarın yüksek olduğu konuşuldu ama bugün futbol kamuoyunda verilen bonservis bedelinin düşük kaldığı ve oyuncunun değerinin çok daha yüksek olduğu görüşü hakim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için transferde şok hamle!

Dev kulüplerin radarındaki Victor Osimhen ile ilgili son iddia Fransa'dan geldi.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için transferde şok hamle!

PSG OSIMHEN İÇİN KOLLARI SIVADI

Sport.fr'da yer alan habere göre; PSG, Osimhen'i transfer etmek istiyor.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için transferde şok hamle!

Haberde Fransız devinin teknik direktörü Luis Enrique'nin, 1.5 yıl önce Nijeryalı yıldızın transferine karşı çıktığı ancak Gonçalo Ramos'un performansından memnun olmaması nedeniyle artık Osimhen transferine sıcak baktığı aktarıldı.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için transferde şok hamle!

TRANSFERDE CAMPOS ETKİSİ

Osimhen'in Lille forması giydiği dönemde Fransız ekibinin sportif direktörü olan ve şu an PSG'de görev yapan Luis Campos ile olan yakın ilişkisinin transferi kolaylaştırabileceği kaydedildi.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için transferde şok hamle!

27 yaşındaki santrforun PSG'ye transfer olabilmesi için istendiğini hissetmesi ve yeterli süre alması gerektiği belirtildi.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için transferde şok hamle!

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 26 maçta 18 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için transferde şok hamle!

Güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olan Nijeryalı dünya yıldızının sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Uğurcan Çakır için '60 milyon Euro'luk' iddia!
Tedesco'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
DİĞER
Böyle mi Olacaktı'nın yakışıklı Murat'ıydı! 90'ların jönü Atilla Saral şehir hayatını terk edip bakın nereye yerleşti!
İBB davasında ucuz şov! Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu ilk dakikadan salonu karıştırdı | Mahkeme heyeti salonu terk etti
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çakar yorumladı! Son golde ofsayt var mı?
G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe geçen sezonu hatırlattı! Göztepe geçen sezonu hatırlattı! 12:46
Afrika, Fenerbahçeli Sidiki Cherif 'i konuştu! Afrika, Fenerbahçeli Sidiki Cherif 'i konuştu! 12:32
Uğurcan Çakır için '60 milyon Euro'luk' iddia! Uğurcan Çakır için '60 milyon Euro'luk' iddia! 12:18
Galatasaray MCT Technic'in Şampiyonlar Ligi sınavı! Galatasaray MCT Technic'in Şampiyonlar Ligi sınavı! 12:01
Galatasaray İngiliz takımlarına karşı formda! Galatasaray İngiliz takımlarına karşı formda! 11:53
Trendyol 1. Lig'de 30. hafta! Trendyol 1. Lig'de 30. hafta! 11:30
Daha Eski
Kadınlar Günü'ne özel Golf Turnuvası! Kadınlar Günü'ne özel Golf Turnuvası! 11:21
VakıfBank'ta hedef yarı final! VakıfBank'ta hedef yarı final! 11:13
Eda Tulum'dan atletizmde altın madalya! Eda Tulum'dan atletizmde altın madalya! 11:11
G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! 10:55
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu! 10:51
Lazio Roma-Sassuolo Calcio maçı bilgileri Lazio Roma-Sassuolo Calcio maçı bilgileri 10:50