Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için transferde şok hamle!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da ortaya koyduğu performansla tüm dünyada büyük bir hayranlıkla izlenen Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Futbolcu için son olarak Avrupa devinin devreye girdiği öğrenildi. Nijeryalı yıldızı, sarı-kırmızılı camianın oldukça yakından tanıdığı o ismin takımına getirmek istediği aktarıldı. İşte tüm detaylar...
Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona ve Bayern Münih gibi devler, Osimhen'in yaz transfer döneminde kadrolarına katmak için kollarını sıvadı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Özbek, Osimhen'in sözleşmesindeki serbest kalma maddesi olduğu iddialarıyla ilgili de konuştu.
Dursun Özbek konuyla ilgili, "Osimhen'in sözleşmesinde çıkış maddesi yok. Son derece başarılı ve Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek futbolcu. Belki transfer ettiğimiz gün miktarın yüksek olduğu konuşuldu ama bugün futbol kamuoyunda verilen bonservis bedelinin düşük kaldığı ve oyuncunun değerinin çok daha yüksek olduğu görüşü hakim." ifadelerini kullandı.
Dev kulüplerin radarındaki Victor Osimhen ile ilgili son iddia Fransa'dan geldi.
PSG OSIMHEN İÇİN KOLLARI SIVADI
Sport.fr'da yer alan habere göre; PSG, Osimhen'i transfer etmek istiyor.
Haberde Fransız devinin teknik direktörü Luis Enrique'nin, 1.5 yıl önce Nijeryalı yıldızın transferine karşı çıktığı ancak Gonçalo Ramos'un performansından memnun olmaması nedeniyle artık Osimhen transferine sıcak baktığı aktarıldı.
TRANSFERDE CAMPOS ETKİSİ
Osimhen'in Lille forması giydiği dönemde Fransız ekibinin sportif direktörü olan ve şu an PSG'de görev yapan Luis Campos ile olan yakın ilişkisinin transferi kolaylaştırabileceği kaydedildi.
27 yaşındaki santrforun PSG'ye transfer olabilmesi için istendiğini hissetmesi ve yeterli süre alması gerektiği belirtildi.
Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 26 maçta 18 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 75 milyon Euro olan Nijeryalı dünya yıldızının sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
