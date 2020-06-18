Fırtına'nın Mourinho'su! Hüseyin Çimşir genç yaşta tarih yazdı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
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'nın 'su! genç yaşta tarih yazdı

Fırtına'nın Mourinho'su! Hüseyin Çimşir genç yaşta tarih yazdı

'da, devre arasında görevi ’dan devralan kısa sürede müthiş bir başarı yakaladı. gibi genç yaşta tarih yazdı.

, 'de lider, 'nda finalde... ekibi devre arasında anlık bir operasyonla ile yollarını ayırmış, yerine yardımcısı 'i getirmişti. Genç hocanın bu zorlu görevin altından kalkıp kalkamayacağı çok tartışılırken, 41 yaşındaki çalıştırıcı en güzel cevabı sahada verdi. , Çimşir'in liderliğinde ligde çıktığı 10 lig maçında hiç kaybetmedi. 7 galibiyet, 3 beraberlikle zirvenin sahibi oldu. Kupada da 'yi eleyerek takımını finale taşıdı. Camianın endişeleri arka arkaya gelen galibiyetlerle sona ererken şimdi tüm bordo- mavililer çifte kupa için onun etrafında kenetlendi.

F.BAHÇE'Yİ 3 MAÇTA DEVİRDİ
Bordo-mavililerin genç hocası Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe'ye müthiş bir üstünlük kurdu. Genç çalıştırıcının döneminde sarı-lacivertlilerle 3 kez karşılaşan Karadeniz temsilcisi, bu 3 mücadeleden de galibiyetle ayrıldı. 23 yıllık 'de galibiyet hasreti de sona erdi. Çimşir yönetiminde F.Bahçe'yi ligde 2-1, kupada ise 2-1 ve 3-1'lik skorlarla devirdiler.

TUR SONRASI DÜN İZİNLİYDİ
Karadeniz temsilcisi, kupada Fenerbahçe'yi saf dışı bırakıp finale yükseldikten sonra teknik direktör Hüseyin Çimşir öğrencilerine 1 günlük izin verdi. 12 Haziran'da ligde 'yi 16'sında da kupada Kanarya'yı deviren oyuncular aileleriyle vakit geçirdi. Alanya mücadelesinin hazırlıklarına bugün başlanacak.

  1. 18.6.2020
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