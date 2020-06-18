Fırtına'nın Mourinho'su! Hüseyin Çimşir genç yaşta tarih yazdı
Trabzonspor'da, devre arasında görevi Ünal Karaman’dan devralan Hüseyin Çimşir kısa sürede müthiş bir başarı yakaladı. Mourinho gibi genç yaşta tarih yazdı.
Trabzonspor, Süper Lig'de lider, Türkiye Kupası'nda finalde... Karadeniz ekibi devre arasında anlık bir operasyonla Ünal Karaman ile yollarını ayırmış, yerine yardımcısı Hüseyin Çimşir'i getirmişti. Genç hocanın bu zorlu görevin altından kalkıp kalkamayacağı çok tartışılırken, 41 yaşındaki çalıştırıcı en güzel cevabı sahada verdi. Fırtına, Çimşir'in liderliğinde ligde çıktığı 10 lig maçında hiç kaybetmedi. 7 galibiyet, 3 beraberlikle zirvenin sahibi oldu. Kupada da Fenerbahçe'yi eleyerek takımını finale taşıdı. Camianın endişeleri arka arkaya gelen galibiyetlerle sona ererken şimdi tüm bordo- mavililer çifte kupa için onun etrafında kenetlendi.
F.BAHÇE'Yİ 3 MAÇTA DEVİRDİ
Bordo-mavililerin genç hocası Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe'ye müthiş bir üstünlük kurdu. Genç çalıştırıcının döneminde sarı-lacivertlilerle 3 kez karşılaşan Karadeniz temsilcisi, bu 3 mücadeleden de galibiyetle ayrıldı. 23 yıllık Kadıköy'de galibiyet hasreti de sona erdi. Çimşir yönetiminde F.Bahçe'yi ligde 2-1, kupada ise 2-1 ve 3-1'lik skorlarla devirdiler.
TUR SONRASI DÜN İZİNLİYDİ
Karadeniz temsilcisi, kupada Fenerbahçe'yi saf dışı bırakıp finale yükseldikten sonra teknik direktör Hüseyin Çimşir öğrencilerine 1 günlük izin verdi. 12 Haziran'da ligde Göztepe'yi 16'sında da kupada Kanarya'yı deviren oyuncular aileleriyle vakit geçirdi. Alanya mücadelesinin hazırlıklarına bugün başlanacak.
- 18.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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