Fırtına'nın Mourinho'su! Hüseyin Çimşir genç yaşta tarih yazdı

Trabzonspor, Süper Lig'de lider, Türkiye Kupası'nda finalde... Karadeniz ekibi devre arasında anlık bir operasyonla Ünal Karaman ile yollarını ayırmış, yerine yardımcısı Hüseyin Çimşir'i getirmişti. Genç hocanın bu zorlu görevin altından kalkıp kalkamayacağı çok tartışılırken, 41 yaşındaki çalıştırıcı en güzel cevabı sahada verdi. Fırtına, Çimşir'in liderliğinde ligde çıktığı 10 lig maçında hiç kaybetmedi. 7 galibiyet, 3 beraberlikle zirvenin sahibi oldu. Kupada da Fenerbahçe'yi eleyerek takımını finale taşıdı. Camianın endişeleri arka arkaya gelen galibiyetlerle sona ererken şimdi tüm bordo- mavililer çifte kupa için onun etrafında kenetlendi.

F.BAHÇE'Yİ 3 MAÇTA DEVİRDİ

Bordo-mavililerin genç hocası Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe'ye müthiş bir üstünlük kurdu. Genç çalıştırıcının döneminde sarı-lacivertlilerle 3 kez karşılaşan Karadeniz temsilcisi, bu 3 mücadeleden de galibiyetle ayrıldı. 23 yıllık Kadıköy'de galibiyet hasreti de sona erdi. Çimşir yönetiminde F.Bahçe'yi ligde 2-1, kupada ise 2-1 ve 3-1'lik skorlarla devirdiler.

TUR SONRASI DÜN İZİNLİYDİ

Karadeniz temsilcisi, kupada Fenerbahçe'yi saf dışı bırakıp finale yükseldikten sonra teknik direktör Hüseyin Çimşir öğrencilerine 1 günlük izin verdi. 12 Haziran'da ligde Göztepe'yi 16'sında da kupada Kanarya'yı deviren oyuncular aileleriyle vakit geçirdi. Alanya mücadelesinin hazırlıklarına bugün başlanacak.