ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 22 - 28 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

PİLSAN Akülü Traktör 6V: 2.499 TL
Çiftçi Sök Tak Araçlar: 129 TL
Küçük Kardeşler ve Hayvan Arkadaşları: 179 TL
Dorseli Spor Araba Seti: 199 TL
PİLSAN Akülü Traktör 6V: 2.499 TL
AXE Apollo Deodorant 200 ml + Clear Cool Sport Şampuan 185 ml: 149 TL
Bioblas Botanicoils Sarımsak Şampuanı 360 ml: 64,90 TL
Bebeland Külot Bez Maxi 100'lü/Junior 82'li/ Xlarge 70'li: 224 TL
Rexona Kadın/ Erkek Deodorant Çeşitleri 150 ml: 82,90 TL
Mis Beyaz Peynir Keçi/Koyun Sütlü 350 g: 97,50 TL
Mis Peynir Çubukları/ Peynir Topları 250 g: 59,90 TL
Lio Salamura Siyah Zeytin (261-290) 500 g: 79,90 TL
Lio Biberli Yeşil Zeytin (181-200) 400 g: 59,50 TL