Haberler Haberler ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 22 - 28 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 22 - 28 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Haftanın Fırsatları' kataloğunu yayımladı. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta bahçe düzenlemeden oyuncağa, gıdadan deterjana birçok ürün, büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 22 - 28 Mayıs kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 10:48 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 11:10
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ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 22 - 28 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

PİLSAN Akülü Traktör 6V: 2.499 TL
Çiftçi Sök Tak Araçlar: 129 TL
Küçük Kardeşler ve Hayvan Arkadaşları: 179 TL
Dorseli Spor Araba Seti: 199 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 22 - 28 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

AXE Apollo Deodorant 200 ml + Clear Cool Sport Şampuan 185 ml: 149 TL
Bioblas Botanicoils Sarımsak Şampuanı 360 ml: 64,90 TL
Bebeland Külot Bez Maxi 100'lü/Junior 82'li/ Xlarge 70'li: 224 TL
Rexona Kadın/ Erkek Deodorant Çeşitleri 150 ml: 82,90 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 22 - 28 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Mis Beyaz Peynir Keçi/Koyun Sütlü 350 g: 97,50 TL
Mis Peynir Çubukları/ Peynir Topları 250 g: 59,90 TL
Lio Salamura Siyah Zeytin (261-290) 500 g: 79,90 TL
Lio Biberli Yeşil Zeytin (181-200) 400 g: 59,50 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 22 - 28 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Sümbül Saksı Çeşitleri
0,6 L: 14,95 TL
1,2 L: 17,95 TL
2 L: 24,95 TL
3,5 L: 34,95 TL

Lale Saksı Çeşitleri
1 L: 11,95 TL
1,5 L: 19,95 TL
2,5 L: 21,95 TL
4,5 L: 29,95 TL
7 L: 34,95 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 22 - 28 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Dualcool Plus 24000 BTU A++ Inverter WİFİ Duvar Tipi Klima: 35.999 TL
Samsung 75CU8000 4K UHD 75" 190 Smart Led TV: 40.999 TL
LG 55UQ75006LF 4K Ultra HD 55 Inç 140 Ekran Webos Smart Tv: 19.999 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 22 - 28 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Kahve Köşesi Çok Amaçlı Dolap: 2.599 TL
REMAX Kahve Köşesi Çok Amaçlı Dolap: 2.299 TL
Kahve Köşesi Çok Amaçlı Dolap Takımı: 2.999 TL
Kahve Köşesi Çok Amaçlı Dolap Takımı: 3.749 TL

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