Trabzonspor'un yeni transferi Taha Tunç kimdir? Hangi takımdan geldi? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç? - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
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'un yeni transferi kimdir? Hangi takımdan geldi? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

Trabzonspor'un yeni transferi Taha Tunç kimdir? Hangi takımdan geldi? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

gençlere yatırım yapmaya devam ediyor. Pendikspor formasıyla dikkatleri üzerine çeken 2019 yazında Trabzonspor'a olmuştu, Taha Tunç, Trabzonspor ile 3 yıllığına anlaştı. Taraftarlar genç yeteneğin özelliklerini, kariyerini ve yaşını merak ediyor. Peki, Taha Tunç kimdir? Hangi takımdan geldi? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?

, Pendikspor'dan 19 yaşındaki genç yetenek 'u etmişti. 3 yıllık sözleşme imzalanan Taha Tunç'un kim olduğu merak ediliyor.

TAHA TUNÇ KİMDİR?

20 Mart 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gemiştir. Taha Tunç, merkez orta saha pozisyonunda forma giymektedir. Pendikspor'un formasını giyen genç oyuncu 2019 yazında Trabzonspor'a transfer olmuştu. Taha Tunç, bu sezon 22 maça çıkmıştır. Bu karşılaşmalarda 5'de gol atma başarısı göstermiştir. Bir kez ön libero da forma giymiştir. Bir kez de sağ bek mevkisinde denenmiştir.

Milli Takım kariyeri:

U16 - 3 Maç

U18 - 9 Maç - 1 Gol

  1. 18.06.2020
  2. Güncelleme: 18.06.2020 16:08
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