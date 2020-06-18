Trabzonspor'un yeni transferi Taha Tunç kimdir? Hangi takımdan geldi? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
Trabzonspor gençlere yatırım yapmaya devam ediyor. Pendikspor formasıyla dikkatleri üzerine çeken Taha Tunç 2019 yazında Trabzonspor'a transfer olmuştu, Taha Tunç, Trabzonspor ile 3 yıllığına anlaştı. Taraftarlar genç yeteneğin özelliklerini, kariyerini ve yaşını merak ediyor. Peki, Taha Tunç kimdir? Hangi takımdan geldi? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
Trabzonspor, Pendikspor'dan 19 yaşındaki genç yetenek Taha Tunç'u transfer etmişti. 3 yıllık sözleşme imzalanan Taha Tunç'un kim olduğu merak ediliyor.
TAHA TUNÇ KİMDİR?
20 Mart 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gemiştir. Taha Tunç, merkez orta saha pozisyonunda forma giymektedir. Pendikspor'un formasını giyen genç oyuncu 2019 yazında Trabzonspor'a transfer olmuştu. Taha Tunç, bu sezon 22 maça çıkmıştır. Bu karşılaşmalarda 5'de gol atma başarısı göstermiştir. Bir kez ön libero da forma giymiştir. Bir kez de sağ bek mevkisinde denenmiştir.
Milli Takım kariyeri:
U16 - 3 Maç
U18 - 9 Maç - 1 Gol
- 18.06.2020
- Güncelleme: 18.06.2020 16:08
- Trabzonspor'un yeni transferi Taha Tunç kimdir? Hangi takımdan geldi? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç?
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Trabzonspor'un yeni transferi Taha Tunç kimdir? Hangi takımdan geldi? Hangi pozisyonda oynuyor? Yaşı kaç? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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