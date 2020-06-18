Son dakika: Trabzonspor'dan resmi sakatlık açıklaması! Nwakaeme...
Trabzonspor'da son dakika sakatlık haberi... Bordo mavili kulüp, yaptığı açıklamada Nwakaeme'nin sakatlığına ilişkin resmi açıklama yayınladı.
Son olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen ve sarı lacivertlileri kupadan saf dışı eden Trabzonspor, Nwakaeme'nin sakatlığına ilişkin açıklama yayınladı.
Bordo mavililerin konu ile açıklaması şu şekilde oldu;
"Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama Fenerbahçe maçında aldığı darbeler sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas gurubunda grade iki tear (yırtık) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."
EN AZ 3 MAÇ YOK
Öte yandan Anthony Nwakaeme'nin en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
- 18.06.2020
- Güncelleme: 18.06.2020 14:53
- Son dakika: Trabzonspor'dan resmi sakatlık açıklaması! Nwakaeme...
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Trabzonspor'dan resmi sakatlık açıklaması! Nwakaeme... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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