Son dakika: Trabzonspor'dan resmi sakatlık açıklaması! Nwakaeme... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: 'dan resmi sakatlık açıklaması! Nwakaeme...

Son dakika: Trabzonspor'dan resmi sakatlık açıklaması! Nwakaeme...

'da son dakika sakatlık haberi... Bordo mavili kulüp, yaptığı açıklamada Nwakaeme'nin sakatlığına ilişkin resmi açıklama yayınladı.

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen ve sarı lacivertlileri kupadan saf dışı eden , Nwakaeme'nin sakatlığına ilişkin açıklama yayınladı.

Bordo mavililerin konu ile açıklaması şu şekilde oldu;

"Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama Fenerbahçe maçında aldığı darbeler sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas gurubunda grade iki tear (yırtık) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

EN AZ 3 MAÇ YOK

Öte yandan Anthony Nwakaeme'nin en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

  1. 18.06.2020
  2. Güncelleme: 18.06.2020 14:53
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