Sörloth'un dikkat çeken Fenerbahçe istatistiği! Tam 105 gün sonra...
Trabzonspor'un Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'tan kadrosuna kattığı ve ligde performansıyla adeta harikarlar yaratan Norveçli golcü Alexander Sörloth, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe'ye de 2 gol kaydetti. Sörloth'un Fenerbahçe istatistiği de dikkat çekti. İşte detaylar...
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, gol sessizliğini Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe karşısında attığı gollerle 105 gün sonra bozdu. Korona virüs nedeniyle sahalardan uzak kalınan günler öncesinde son golünü yine Fenerbahçe'ye karşı 3 Mart'ta atan yıldız golcü, 105 gün sonra yine sarı-lacivertli ekibe karşı gol sevinci yaşadı.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek adını finale yazdıran Trabzonspor'da golcü oyuncu Alexander Sörloth gol yollarındaki sessizliğini attığı iki golle bozdu. Yıldız oyuncu en son golünü 3 Mart 2020'de Trabzon'da Fenerbahçe ile oynanan kupa maçının ilk ayağında kaydetmişti. Söz konusu karşılaşmanın ardından Süper Lig'de fileleri havalandıramayan yıldız oyuncu, korona virüs nedeniyle liglere ara verilmesiyle birlikte uzun bir bekleyiş yaşadı. Ligin başlamasıyla birlikte Göztepe maçında gol arayan ancak skor üretemeyen Sörloth, Fenerbahçe'ye karşı 3 Mart'ta attığı golden tam 105 gün sonra yine sarı-lacivertli ekibe karşı fileleri havalandırmayı başardı.
SÜPER LİG'DE 5. HAFTADIR GOL ATAMIYOR
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Sörloth, Süper Lig'in son 5. haftalık bölümünde gol kaydedemedi. En son gollerini 22 Şubat 2020'de deplasmanda oynanan Beşiktaş maçında atan oyuncu, söz konusu maçın ardından forma giydiği, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor, Başakşehir FK ve Göztepe maçlarında rakip fileleri boş geçmişti.
41 MAÇTA 27 GOL ATTI
Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace takımında kiraladığı Alexander Sörloth, bu sezon bordo-mavili takımla birlikte 41 maçta forma giydi. Süper Lig'de 27 maçta oynayan oyuncu 19 gol atarak gol krallığı sıralamasında ilk sırada yer aldı. Sörloth, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta forma giyerek 6 gole imza attı. Avrupa Kupası maçlarından 8 kez sahaya çıkan Norveçli, 2 gol kaydetti. Golcü oyuncu 8 de asist yaptı.
- 17.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sörloth'un dikkat çeken Fenerbahçe istatistiği! Tam 105 gün sonra... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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