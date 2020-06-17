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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor Sörloth'un dikkat çeken F.Bahçe istatistiği! Tam 105 gün sonra...

Sörloth'un dikkat çeken istatistiği! Tam 105 gün sonra...

Sörloth'un dikkat çeken Fenerbahçe istatistiği! Tam 105 gün sonra...

Trabzonspor'un ekiplerinden 'tan kadrosuna kattığı ve ligde performansıyla adeta harikarlar yaratan Norveçli golcü , yarı final rövanş mücadelesinde 'ye de 2 gol kaydetti. Sörloth'un Fenerbahçe istatistiği de dikkat çekti. İşte detaylar...

Trabzonspor'un golcü oyuncusu , gol sessizliğini 'nda karşısında attığı gollerle 105 gün sonra bozdu. Korona virüs nedeniyle sahalardan uzak kalınan günler öncesinde son golünü yine Fenerbahçe'ye karşı 3 Mart'ta atan yıldız golcü, 105 gün sonra yine sarı-lacivertli ekibe karşı gol sevinci yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek adını finale yazdıran Trabzonspor'da golcü oyuncu Alexander Sörloth gol yollarındaki sessizliğini attığı iki golle bozdu. Yıldız oyuncu en son golünü 3 Mart 2020'de Trabzon'da Fenerbahçe ile oynanan kupa maçının ilk ayağında kaydetmişti. Söz konusu karşılaşmanın ardından 'de fileleri havalandıramayan yıldız oyuncu, korona virüs nedeniyle liglere ara verilmesiyle birlikte uzun bir bekleyiş yaşadı. Ligin başlamasıyla birlikte Göztepe maçında gol arayan ancak skor üretemeyen Sörloth, Fenerbahçe'ye karşı 3 Mart'ta attığı golden tam 105 gün sonra yine sarı-lacivertli ekibe karşı fileleri havalandırmayı başardı.

SÜPER LİG'DE 5. HAFTADIR GOL ATAMIYOR
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Sörloth, Süper Lig'in son 5. haftalık bölümünde gol kaydedemedi. En son gollerini 22 Şubat 2020'de deplasmanda oynanan Beşiktaş maçında atan oyuncu, söz konusu maçın ardından forma giydiği, , Gaziantep FK, , Başakşehir FK ve Göztepe maçlarında rakip fileleri boş geçmişti.

41 MAÇTA 27 GOL ATTI
Trabzonspor'un sezon başında İngiltere'nin takımında kiraladığı Alexander Sörloth, bu sezon bordo-mavili takımla birlikte 41 maçta forma giydi. Süper Lig'de 27 maçta oynayan oyuncu 19 gol atarak gol krallığı sıralamasında ilk sırada yer aldı. Sörloth, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 6 maçta forma giyerek 6 gole imza attı. maçlarından 8 kez sahaya çıkan Norveçli, 2 gol kaydetti. Golcü oyuncu 8 de asist yaptı.

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  1. 17.06.2020
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