Trabzonspor'un Fenerbahçe kafilesi belli oldu! Jose Sosa...

Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti. Bordo-mavilililer rövanş karşılaşmasında rakibi ile Kadıköy Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Her iki takım da turu geçip finale adını yazdırmak isterken, Trabzonspor'da Guilherme'nin yokluğunda sakatlığı bulunan Jose Sosa'nın kadroda olup olmayacağı merak ediliyordu. Teknik direktör Hüseyin Çimşir 24 kişilik kadroda Arjantinli yıldıza yer verdi.

İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kafilesi:

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MAJID HOSSEINI

MANUEL DA COSTA

MANOEL MESSIAS

JOAO PEREIRA

SERKAN ASAN

ABDURRAHİM DURSUN

FILIP NOVAK

DOĞAN ERDOĞAN

ABDULKADİR PARMAK

TAHA TUNÇ

JOSE SOSA

BADOU NDIAYE

KEREM BAYKUŞ

BİLAL BAŞACIKOĞLU

ABDÜLKADİR ÖMÜR

ANTHONY NWAKAEME

ALEXANDER SÖRLOTH

CALEB EKUBAN

KORAY KILINÇ