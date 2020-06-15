Trabzonspor'un Fenerbahçe kafilesi belli oldu! Jose Sosa...
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un kamp kafilesi belli oldu. Sakatlığı bulunan Jose Sosa kadroda kendine yer buldu.
Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmişti. Bordo-mavilililer rövanş karşılaşmasında rakibi ile Kadıköy Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Her iki takım da turu geçip finale adını yazdırmak isterken, Trabzonspor'da Guilherme'nin yokluğunda sakatlığı bulunan Jose Sosa'nın kadroda olup olmayacağı merak ediliyordu. Teknik direktör Hüseyin Çimşir 24 kişilik kadroda Arjantinli yıldıza yer verdi.
İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe maçı kafilesi:
UĞURCAN ÇAKIR
ERCE KARDEŞLER
ARDA AKBULUT
HÜSEYİN TÜRKMEN
GASTON CAMPI
MAJID HOSSEINI
MANUEL DA COSTA
MANOEL MESSIAS
JOAO PEREIRA
SERKAN ASAN
ABDURRAHİM DURSUN
FILIP NOVAK
DOĞAN ERDOĞAN
ABDULKADİR PARMAK
TAHA TUNÇ
JOSE SOSA
BADOU NDIAYE
KEREM BAYKUŞ
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ABDÜLKADİR ÖMÜR
ANTHONY NWAKAEME
ALEXANDER SÖRLOTH
CALEB EKUBAN
KORAY KILINÇ
- 15.06.2020
- Güncelleme: 15.06.2020 19:22
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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