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05 Haziran 2020, Cuma
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yönetiminden

Trabzonspor yönetiminden online toplantı

'da başkan ve yönetim kurulu üyeleri gündeme dair konuları değerlendirmek adına 'nda bir gerçekleştirdi. Şehir dışındaki üyeler toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.

Yönetim Kurulu bugün 'nda olarak bir gerçekleştirdi.

Başkan ve Trabzon'da bulunan yönetim kurulu üyeleri stadyumdan katıldığı toplantıya Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve şehir dışındaki diğer yönetim kurulu üyeleri video konferans yöntemiyle katıldı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri toplantıda gündeme dair konuları değerlendirdi.

  1. 05.06.2020
  2. Güncelleme: 05.06.2020 20:39
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