Trabzonspor yönetiminden online toplantı
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri gündeme dair konuları değerlendirmek adına Akyazı Stadyumu'nda bir toplantı gerçekleştirdi. Şehir dışındaki üyeler toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.
Trabzonspor Yönetim Kurulu bugün Akyazı Stadyumu'nda online olarak bir toplantı gerçekleştirdi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Trabzon'da bulunan yönetim kurulu üyeleri stadyumdan katıldığı toplantıya Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve şehir dışındaki diğer yönetim kurulu üyeleri video konferans yöntemiyle katıldı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri toplantıda gündeme dair konuları değerlendirdi.
- 05.06.2020
- Güncelleme: 05.06.2020 20:39
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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