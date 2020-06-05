Trabzonspor'a rekor teklif! İngiliz devi gözünü karattı
Trabzonspor'un yıldız filebekçisi Uğurcan Çakır'ın taliplerinin ardı arkası kesilmiyor. İngiltere'den Manchester City, Everton, Leicester City Liverpool, Tottenham ve Chelsea'nin devreye girdiği milli kaleci için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz ekibinin Uğurcan Çakır için ödeyeceği rakam canlı yayında açıklandı. İşte son gelişmeler ve transfer detayları...
5 Haziran 2020 Cuma 19:36
Güncelleme: 05.06.2020 19:36
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Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un bu sezonki başarılı grafiğinin arkasında yatan isimlerden bir tanesi hiç şüphesiz genç kaleci Uğurcan Çakır.
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Gösterdiği üst düzey performans ve yaptığı kritik kurtarışlarla takımını adeta sırtlayan Uğurcan, Avrupa devlerini peşine takmıştı.
Özellikle Liverpool'un yoğun ilgi gösterdiği 24 yaşındaki kaleci için Premier Lig'den Tottenham, Manchester City, Everton ve Chelsea talip olurken, Serie A'dan Roma da devreye girmişti.
Genç kaleci için resmi teklif beklenirken, Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması gelmişti.
24 yaşındaki kaleci açıklamasında, "Her gün bir tarafa gidiyorum. Büyük takımlarla anılmak, takip edilmek güzel ama Trabzonspor'da hedeflerim var ve bu hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Sırası geldiğinde de transferim konuşulur." ifadelerini kullanmıştı.