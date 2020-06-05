Trabzonspor'a rekor teklif! İngiliz devi gözünü karattı

24 yaşındaki kaleci açıklamasında, "Her gün bir tarafa gidiyorum. Büyük takımlarla anılmak, takip edilmek güzel ama Trabzonspor'da hedeflerim var ve bu hedeflerimi gerçekleştirmek istiyorum. Sırası geldiğinde de transferim konuşulur." ifadelerini kullanmıştı.