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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Sörloth salonda

Sörloth salonda

sürecini doldurmasına rağmen ayak başparmağındaki nedeniyle takımdan ayrı çalışan dün de salonda kuvvet yükledi.

sürecini doldurmasına rağmen ayak başparmağındaki nedeniyle takımdan ayrı çalışan dün de salonda kuvvet yükledi. Sağlık kurulu, Norveçli yıldızın ağrılarının büyük ölçüde düzeldiğini ve birkaç gün içinde takıma katılacağını açıkladı.

  1. 28.5.2020
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