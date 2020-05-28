Sörloth salonda

Karantina sürecini doldurmasına rağmen ayak başparmağındaki ağrı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Alexander Sörloth dün de salonda kuvvet yükledi. Sağlık kurulu, Norveçli yıldızın ağrılarının büyük ölçüde düzeldiğini ve birkaç gün içinde takıma katılacağını açıkladı.