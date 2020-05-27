Sörloth kramponları giydi

Sakatlığı düzelen ama bir süredir takımdan ayrı çalışan Alexander Sörloth ilk kez topla çalışmalara başladı. Önceki akşam yapılan antrenmanda kramponlarını giyen Norveçli forvet, teknik heyetin de yüzünü güldürdü. Son dönemde iyi çalışan ve fiziksel olarak iyi bir noktaya gelen golcü oyuncu antrenmanlardaki performansı ile de "Gollerini atmaya kaldığı yerden devam edecek" dedirtti.