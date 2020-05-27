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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Sörloth kramponları giydi

Sörloth kramponları giydi

 düzelen ama bir süredir takımdan ayrı çalışan ilk kez topla çalışmalara başladı.

düzelen ama bir süredir takımdan ayrı çalışan ilk kez topla çalışmalara başladı. Önceki akşam yapılan antrenmanda kramponlarını giyen Norveçli forvet, teknik heyetin de yüzünü güldürdü. Son dönemde iyi çalışan ve fiziksel olarak iyi bir noktaya gelen golcü oyuncu antrenmanlardaki performansı ile de "Gollerini atmaya kaldığı yerden devam edecek" dedirtti.

  1. 27.5.2020
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