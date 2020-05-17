Fırtına hazır - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Fırtına lige hazır

hazır

Fırtına hazır

’de lider durumdaki bordomavililer, antrenmanlarını ilk başlatan ekip olmuştu. Rakipleri sosyal mesafeli düz koşarken çift idman yapan devi çok avantajlı

, ligde lider durumdayken koronavirüs sebebiyle futbola ara verilmişti. temsilcisi bu dönemde başkan Ahmet Ağaoğlu, yöneticiler, kaptan önderliğinde tüm kadroyu başarılı bir şekilde kontrol altında tutmayı başardı. Yerli futbolcuları uyaran bordo-mavili idareciler, yabancı oyuncularla da yakından ilgilenerek tehlikeli koronavirüs günlerinde onları rahatlattılar. 'nin şu aşamada en güvenli ülke olduğunu söyleyerek oyuncuları rahatlatan yönetim böylece takıma düzgün bir çalışma fırsatı hazırladı.

TEMPO YÜKSEK

Karadeniz temsilcisi önce gruplar halinde oyuncularını ayırarak sosyal mesafeye uygun şekilde çalışmalarını sağladı. Ardından tüm takım birlikte antrenman yapmaya başladı. Trabzonspor çift idmana geçtiğinde birçok ekip hala sosyal mesafeli şekilde düz koşu yapıyordu. Bu da bordo-mavili ekibi rakiplerinin önüne geçirdi. Öyle ki teknik heyet "Yarın maç oynansa hazır durumdayız" ifadelerini kullanıyor. Karadeniz ekibinin erken yol alarak maç temposuna bir hayli yaklaştığı kaydedildi.

TAKDİR TOPLUYOR

Trabzonspor ilk günden beri koronavirüs konusunda çok titiz davranıyor. Böylece şu ana kadar kulüpte pozitif bir vakaya rastlanmadı. Kulübün hassas tavrı 'in geleceğiyle ilgili de sürüyor. ligde lider olmasına rağmen "Biz sahada kazanmak istiyoruz. Oynayarak şampiyonluk kupasını kaldırmayı hedefliyoruz" diyerek takdir topluyor.

  1. 17.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fırtına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA