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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Rekortmen !

Rekortmen Kamil Ahmet!

'un ligdeki bazı 'en'leri... 'de en uzun süre yer alan oyuncu: (9 sezon). En fazla bordomavili takımda yer alan oyuncu: Uğurcan (6 sezon). Süper Lig'de en çok gol atan: Sosa (23 gol). En fazla milli olan: Da Costa (31).

'un ligdeki bazı 'en'leri... 'de en uzun süre yer alan oyuncu: (9 sezon). En fazla bordomavili takımda yer alan oyuncu: Uğurcan (6 sezon). Süper Lig'de en çok gol atan: Sosa (23 gol). En fazla milli olan: Da Costa (31).
  1. 16.5.2020
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