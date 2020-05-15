Trabzonspor'dan İstanbul ekiplerine transfer çalımı!
İstanbul takımlarının da ilgilendiği 19 yaşındaki Cenk Özkaçar’ı kaptırmak istemeyen Trabzonspor Altay'la masaya oturma kararı aldı. Bordo-mavililer, İzmir ekibine cazip bir teklif sunacak.
Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor her zamanki gibi genç ve yetenekli oyunculara öncelik veriyor. Bu kapsamda gündeme alınan isimlerden birisi de Altay'ın 19 yaşındaki stoperi Cenk Özkaçar. Bu sezon Altay forması ile başarılı bir performans ortaya koyan Özkaçar, İstanbul ekiplerinin de radarında. Bu nedenle elini çabuk tutmak isteyen bordo-mavililer, Altay'la önümüzdeki günlerde masaya oturma kararı aldı.
SOL BEKTE DE OYNUYOR
Yönetimin, Altay'a cazip bir teklif yaparak bu transferi fazla dallanıp budaklanmadan bitirmek istediği öğrenildi. Altay ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Özkaçar, U21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Scout ekibinin, sol bekte de görev yapabilen 19 yaşındaki yetenekli stoper için "Gelişime açık ve çok büyük bir potansiyel barındırıyor' raporu verdiği belirlendi. Altay forması ile bu sezon 13 maça çıkan Özkaçar, 2 kez ayyıldızlı formayı terletti.
- 15.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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