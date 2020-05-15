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15 Mayıs 2020, Cuma
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'dan ekiplerine çalımı!

Trabzonspor'dan İstanbul ekiplerine transfer çalımı!

takımlarının da ilgilendiği 19 yaşındaki ’ı kaptırmak istemeyen Altay'la masaya oturma kararı aldı. Bordo-mavililer, ekibine cazip bir teklif sunacak.

Yeni sezona yönelik çalışmalarını sürdüren her zamanki gibi genç ve yetenekli oyunculara öncelik veriyor. Bu kapsamda gündeme alınan isimlerden birisi de Altay'ın 19 yaşındaki stoperi . Bu sezon Altay forması ile başarılı bir performans ortaya koyan Özkaçar, ekiplerinin de radarında. Bu nedenle elini çabuk tutmak isteyen bordo-mavililer, Altay'la önümüzdeki günlerde masaya oturma kararı aldı.

SOL BEKTE DE OYNUYOR
Yönetimin, Altay'a cazip bir teklif yaparak bu transferi fazla dallanıp budaklanmadan bitirmek istediği öğrenildi. Altay ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan Özkaçar, U21 'nda da forma giyiyor. Scout ekibinin, sol bekte de görev yapabilen 19 yaşındaki yetenekli stoper için "Gelişime açık ve çok büyük bir potansiyel barındırıyor' raporu verdiği belirlendi. Altay forması ile bu sezon 13 maça çıkan Özkaçar, 2 kez ayyıldızlı formayı terletti.

  1. 15.5.2020
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