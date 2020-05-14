Trabzonspor'un gözdesi için transfer açıklaması

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor transfer çalışmalarına hız vermişti. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez boy göstermek isteyen bordo-mavililer gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvamıştı. Fırtına'nın uzun süredir transfer listesinde olan yıldız futbolcu ile ilgili açıklama geldi. İşte o açıklama...
14 Mayıs 2020 Perşembe 18:23
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Maliyeti düşük potansiyelli futbolcuları kadrosuna katmak için Avrupa'da yıldız avına çıkan Trabzonspor'da gündeme bomba bir isim gelmişti.
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Trabzonspor'da gösterdiği performansla Arabistan takımlarının dikkatini çeken Nwakaeme'nin yüksek bonservis bedeli karşılığında gitme ihtimaline karşılık bordo-mavililer sol kanat arayışlarına hız vermişti.
Fırtına'da gündeme gelen isim ise Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Lisandro Semedo...
BAŞKANDAN AÇIKLAMA GELDİ
Radyospor'da Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'ün açıklamaları şu şekilde:
Işıtan Gün, Hollanda'da bir üst lige çıkmak için 2 kulüp tarafından açılan davayı değerlendirdi ve bu davanın sonucunun örnek teşkil edebileceğini belirtti: