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Trabzonspor'un gözdesi için transfer açıklaması

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor transfer çalışmalarına hız vermişti. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez boy göstermek isteyen bordo-mavililer gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvamıştı. Fırtına'nın uzun süredir transfer listesinde olan yıldız futbolcu ile ilgili açıklama geldi. İşte o açıklama...

14 Mayıs 2020 Perşembe 18:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





