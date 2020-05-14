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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Trabzonspor'un gözdesi için transfer açıklaması

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor transfer çalışmalarına hız vermişti. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ikinci kez boy göstermek isteyen bordo-mavililer gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvamıştı. Fırtına'nın uzun süredir transfer listesinde olan yıldız futbolcu ile ilgili açıklama geldi. İşte o açıklama...
14 Mayıs 2020 Perşembe 18:23
Trabzonspor'un gözdesi için transfer açıklaması

Maliyeti düşük potansiyelli futbolcuları kadrosuna katmak için Avrupa'da yıldız avına çıkan Trabzonspor'da gündeme bomba bir isim gelmişti.

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Trabzonspor'un gözdesi için transfer açıklaması

Trabzonspor'da gösterdiği performansla Arabistan takımlarının dikkatini çeken Nwakaeme'nin yüksek bonservis bedeli karşılığında gitme ihtimaline karşılık bordo-mavililer sol kanat arayışlarına hız vermişti.

Trabzonspor'un gözdesi için transfer açıklaması

Fırtına'da gündeme gelen isim ise Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Lisandro Semedo...

Trabzonspor'un gözdesi için transfer açıklaması

BAŞKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

Radyospor'da Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'ün açıklamaları şu şekilde:

Trabzonspor'un gözdesi için transfer açıklaması

Işıtan Gün, Hollanda'da bir üst lige çıkmak için 2 kulüp tarafından açılan davayı değerlendirdi ve bu davanın sonucunun örnek teşkil edebileceğini belirtti:

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